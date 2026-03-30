Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

Ο Στέλιος Καλογερόπουλος ήταν ένα από τους ζεν πρεμιέ της δεκαετίας του '70

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος, γνωστός για τον ρόλο του Κίτσου στη θρυλική σειρά «Πανθέοι» της ΕΡΤ.
  • Ήταν αριστούχος του Εθνικού Θεάτρου και ένας από τους ζεν πρεμιέ της δεκαετίας του ’70.
  • Η τηλεοπτική του καριέρα περιλάμβανε σημαντικές σειρές όπως «Ο Κίτρινος Φάκελος», «Φανή», «Έρωτας και Πάθος» και «Ένας Έρωτας».
  • Είχε ενεργή παρουσία στο θέατρο κυρίως τη δεκαετία του ’70 και επανεμφανίστηκε το 1996 με την παράσταση «Μόλλυ Σουήνυ».
  • Τα τελευταία χρόνια απομακρύνθηκε από τη δημοσιότητα, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.
Εφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος που είχε ενσαρκώσει τον Κίτσο στους πρώτους θρυλικούς Πανθέους προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Κίτσου στην εμβληματική σειρά της ΕΡΤ «Πανθέοι».

Ποιος ήταν ο Στέλιος Καλογερόπουλος

Ο εκλιπών ήταν αριστούχος του Εθνικού και αποτέλεσε έναν από τους ζεν πρεμιέ της εποχής εκείνης κερδίζοντας την προσοχή τόσο για την εμφάνιση όσο και για το υποκριτικό του εκτόπισμα.

Η παρουσία του στους «Πανθέους» τη δεκαετία του ’70 τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό, σε μια σειρά που έμελλε να γράψει τη δική της ιστορία στη μικρή οθόνη της ΕΡΤ και να καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η πορεία του στην τηλεόραση περιλάμβανε συμμετοχές σε σημαντικές παραγωγές των επόμενων δεκαετιών, όπως οι σειρές «Ο Κίτρινος Φάκελος», «Φανή», «Έρωτας και Πάθος» και «Ένας Έρωτας». Παράλληλα, διατήρησε ενεργή παρουσία και στο θέατρο, κυρίως κατά τη δεκαετία του ’70, ενώ επανεμφανίστηκε το 1996 με την παράσταση «Μόλλυ Σουήνυ».

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, κρατώντας χαμηλό προφίλ και αφήνοντας πίσω του μια πορεία που συνδέθηκε με την «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι τεχνολογικοί γίγαντες απομακρύνονται από την deepfake πορνογραφία με την βοήθεια του AI - Φοβούνται τους νομικούς κινδύνους

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Θα μπλοκάρουν οι Χούθι το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ; - Το πέρασμα που «καίει» την Ευρώπη

21:50MEETING POINT

Ο πόλεμος είναι... όχημα, πρόσχημα, αλλά δεν είναι για χόρταση

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πλοίο ισραηλινής ιδιοκτησίας

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη για τα Τέμπη - Μπούγας: Αυξήθηκαν οι θέσεις στην κύρια αίθουσα κατά 110

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καρλόβασι – Δείτε βίντεο

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Τέμπη - Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Κίνδυνος εργαλειοποίησης - Αιχμές κατά Κωνσταντοπούλου

21:30ΕΥ ΖΗΝ

Δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης συνδέεται με βλάβη και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έγινε... διδάκτορας

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αυτοί είναι οι 3 πίνακες που εκλάπησαν - Στα 9 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αξία τους

21:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» Στουρνάρα: Δύσκολο να επιτευχθεί αύξηση μισθών αν συνεχιστεί ο πόλεμος - Τι είπε για τα έκτακτα μέτρα και το ευρωομόλογο

21:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Με το... μυαλό στη Χάποελ ο ένας, με τα... γνωστά ο άλλος

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικό δυστύχημα στο La Guardia: Πρώτη φωτογραφία - Η αεροσυνοδός εκτινάχθηκε 100 μέτρα από το αεροσκάφος

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 94-101: Τελικό στο Telekom Center Athens

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Τα κράτη του Κόλπου έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλα τα αποθέματα πυραύλων αεράμυνας

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ένας θρόνος κατάλληλος για βασιλιά» - Έφτιαξαν γλυπτό τουαλέτας έξω από τον Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γνωστός γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε η σύζυγός του

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

21:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Με το... μυαλό στη Χάποελ ο ένας, με τα... γνωστά ο άλλος

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στου Γκύζη: «Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο - Μια φιάλη είχε εκτιναχθεί, άνοιξε τρύπα στο δικό μας υπνοδωμάτιο», λέει μάρτυρας

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

21:30ΕΥ ΖΗΝ

Δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης συνδέεται με βλάβη και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πλοίο ισραηλινής ιδιοκτησίας

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καρλόβασι – Δείτε βίντεο

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ