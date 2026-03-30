Ηράκλειο: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία - Αποκολλήθηκε μπαλκόνι ξενοδοχείου
Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στο χωριό Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ένα ολόκληρο κομμάτι από βουνό έπεσε μέσα στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα αποκολλήθηκε μπαλκόνι παρακείμενου ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κατολίσθηση πιθανόν προκλήθηκε εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
