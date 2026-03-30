Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή του Γκύζη, επί της οδού Κάλβου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκε έκρηξη, πιθανότατα φιάλης υγραερίου, πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και αφού προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ζευγαριού ηλικιωμένων, κατέσβεσε τη φωτιά.

Συμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα για τον απεγκλωβισμό ατόμων.

Λόγω της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ραγκαβή από το ύψος της οδού Παναγιωταρά έως την οδό Κοντογόνη, καθώς και στην οδό Νικ. Γκύζη από το ύψος της οδού Μομφεράτου έως την οδό Κάλβου.