Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

Το πρατήριο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες

Snapshot Δύο άνδρες, 57χρονος ιδιοκτήτης εταιρίας ανακύκλωσης ελαστικών και 33χρονος υπάλληλός του, έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.

Το δυστύχημα συνέβη όταν οι δύο άνδρες ήρθαν σε επαφή με εναέρια καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ φόρτωναν ελαστικά με ανυψωτικό μηχάνημα.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μάρτυρας ανέφερε ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος και τα καλώδια έχουν μαυρίσει, ενώ η ηλεκτροπληξία πιθανόν προκλήθηκε και από την εγγύτητα στα καλώδια.

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Δευτέρας στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, από ηλεκτροπληξία, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 57χρονο ιδιοκτήτη εταιρίας ανακύκλωσης ελαστικών και έναν 33χρονο υπάλληλό του, οι οποίοι βρέθηκαν το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην επαρχιακή οδό Άστρους - Λεωνιδίου, το οποίο διαθέτει και βουλκανιζατέρ.

Ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, Τρύφωνας Διαμαντής, μιλώντας στο Newsbomb.gr τόνισε ότι η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το εργατικό δυστύχημα, σημειώνοντας ότι η κοινότητα της Νεστάνης θρηνεί για τον χαμό του 57χρονου, ο οποίος καταγόταν από εκεί, ενώ ο 33χρονος ήταν από την Τρίπολη.

Περίπου στις 14:35, και ενώ οι δύο άνδρες φόρτωναν ελαστικά βαρέου τύπου με ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου «παπαγαλάκι», ήρθαν σε επαφή με εναέρια καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ και υπέστησαν ηλεκτροπληξία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και τους μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας του Άστρους, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αυτήκοος μάρτυρας του δυστυχήματος, μίλησε στο Newsbomb.gr και ανέφερε ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. «Τα καλώδια έχουν μαυρίσει. Οι δύο άνδρες μπορεί να μην ακούμπησαν καν στα καλώδια. Είναι τόσο υψηλή η τάση που μπορεί να έπαθαν την ηλεκτροπληξία εξαιτίας της εγγύτητας», υπογράμμισε ο μάρτυρας, ο οποίος σημείωσε ότι ο θάνατος των εργατών ήταν ακαριαίος.

Στις σορούς των δύο ανδρών θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την προανάκριση για το τραγικό δυστύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

