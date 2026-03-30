Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Εργατικό δυστύχημα στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.
  • Το δυστύχημα συνέβη κατά τη μεταφορά ελαστικών με όχημα, όταν το μηχάνημα άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ.
  • Το ρεύμα χτύπησε τους δύο εργάτες ενώ το μηχάνημα ανυψωνόταν.
  • Το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο Άστρος Κυνουρίας, όπου δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία που σημειώθηκε σε βουλκανιζατέρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον Άγιο Ανδρέα, όταν όχημα τύπου «παπαγαλάκι», στην προσπάθειά του να μετακινήσει ελαστικά βαρέως τύπου, προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα το ρεύμα να χτυπήσει τους δύο εργάτες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους δύο άνδρες, χωρίς τις αισθήσεις τους, και τους μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

