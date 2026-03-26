Εργατικό ατύχημα στους Θρακομακεδόνες: Άνδρας έπεσε και εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο οικοδομής

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Μαρτίου στους Θρακομακεδόνες, καθώς άνδρας που εργαζόταν σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή έπεσε μέσα σε φρεάτιο και εγκλωβίστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Θρακομακεδόνων 220, με την Πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό του. Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας, φέρει κατάγματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.