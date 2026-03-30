Ηράκλειο: Γνωστός γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε η σύζυγός του

Απαγχονισμένος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στο σπίτι του στο Ηράκλειο γνωστός γιατρός του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, τον 68χρονο γιατρό εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του (επίσης γιατρός), στο σπίτι όπου διέμεναν, σε συνοικία στα ανατολικά της πόλης.

Η τραγική είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην ιατρική κοινότητα και όχι μόνο καθώς ο 68χρονος ήταν για χρόνια συντονιστής σε Κέντρο Υγείας, σε νομό της Κρήτης.

Οι συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ιδιαίτερα ευαίσθητο και οραματιστή επιστήμονα που ενέπνεε και βοηθούσε τις νεότερες γενιές γιατρών.

Ο ίδιος και η οικογένειά του ήταν ταγμένοι στο ίδιο λειτούργημα, αφού και η σύζυγός του είναι επίσης γιατρός, καταξιωμένη στον τομέα της, που υπηρετεί στο ΠΑΓΝΗ, ενώ τα χνάρια των γονιών του ακολούθησε και ο γιος τους.

Κατάθεση ψυχής σε ένα ιδιόχειρο σημείωμα

Ο γνωστός γιατρός φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του με αυτοσχέδιο βρόγχο ενώ προτού προχωρήσει στο απονενοημένο -κατά τις ίδιες πληγές ενημέρωσης- άφησε ένα ιδιόχειρο σημείωμα, μια ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, στο οποίο φέρεται να έγραψε ότι το ψυχικό βάρος που ένιωθε το τελευταίο διάστημα κι είχε διαταράξει την καθημερινότητά του, είχε γίνει πλέον μη διαχειρίσιμο. Με αυτόν τον τρόπο προανήγγειλε το τέλος του, εξηγώντας αναλυτικά τούς λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.

