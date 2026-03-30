Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης που ήρθε στο φως στου Ζωγράφου, όπου ένας 54χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδελφής του.

Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, μέσα σε δωμάτιο του διαμερίσματος επί της οδού Κουσίδου, το οποίο είχε σφραγιστεί με δομικά υλικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς έπασχε από οστεοσάρκωμα, μια μορφή καρκίνου των οστών που είχε περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά της.

«Η υγεία τους δεν τους επιτρέπει να βγουν από το σπίτι»

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν συγγενικά πρόσωπα των δύο γυναικών απευθύνθηκαν στην αστυνομία, δηλώνοντας την εξαφάνισή τους, καθώς είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, έντονη ανησυχία προκαλούσε η στάση του 54χρονου. Μαρτυρίες από τη γειτονιά περιγράφουν έναν άνδρα που κυκλοφορούσε κανονικά στην περιοχή, χωρίς όμως να διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με τους κατοίκους.

Η γειτονιά στο οποίο βρέθηκαν νεκρές μάνα και κόρη σε προχωρημένη σήψη

Όπως ανέφεραν γείτονες, ο ίδιος μέχρι και τις τελευταίες ημέρες πριν την αποκάλυψη υποστήριζε πως η κατάσταση της υγείας της μητέρας και της αδελφής του είχε επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να παραμένουν κλεισμένες στο σπίτι.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αρχίσει να προβληματίζονται, καθώς είχαν να δουν τις δύο γυναίκες για διάστημα περίπου δύο μηνών, ενώ – όπως σημειώνουν – «ούτε τα παράθυρα δεν άνοιγαν».

Ο κατηγορούμενος, που σύμφωνα με μαρτυρίες αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αρνείται τις κατηγορίες.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η μητέρα και η αδελφή του κατέληξαν από φυσικά αίτια περίπου τρεις μήνες πριν τον εντοπισμό τους.

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, αποφάσισε να μεταφέρει και να σφραγίσει τις σορούς σε συγκεκριμένο δωμάτιο, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί ο θάνατός τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα εντόπισαν το σφραγισμένο δωμάτιο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι σοροί της 91χρονης και της 56χρονης, σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών.

