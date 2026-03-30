Θρίλερ στου Ζωγράφου: Τι υποστήριζε ο 54χρονος πριν τον εντοπισμό της μητέρας και της αδελφής του

Snapshot Ο 54χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας και της αδελφής του αντιμετώπιζε ψυχικά νοσήματα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη σε ένα δωμάτιο που είχε σφραγιστεί με δομικά υλικά στο διαμέρισμα τους στον Ζωγράφου.

Η 56χρονη αδελφή έπασχε από οστεοσάρκωμα, το οποίο είχε επιδεινώσει την κινητικότητά της.

Ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι οι θάνατοι οφείλονταν σε φυσικά αίτια και αιτιολόγησε το σφράγισμα των σορών για να μην αποκαλυφθεί ο θάνατος.

Οι συγγενείς είχαν δηλώσει την εξαφάνιση των γυναικών και ανησυχούσαν για τη συμπεριφορά του 54χρονου πριν την αποκάλυψη της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Ψυχικά νοσήματα φέρεται να αντιμετώπιζε ο 54χρονος που συνελήφθη την Δευτέρα (30/3) με την κατηγορία της δολοφονίας της 91χρονης μητέρας και της 56χρονης αδελφής του - που εντοπίστηκαν νεκρές σε κατάσταση προχωρημένης σήψης μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε σφραγιστεί με δομικά υλικά - σε διαμέρισμα στην οδό Κουσίδου στου Ζωγράφου.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν συγγενικά πρόσωπα των δύο γυναικών προσήλθαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, δηλώνοντας την εξαφάνιση των δύο γυναικών, καθώς είχαν χάσει κάθε επικοινωνία μαζί τους εδώ και αρκετούς μήνες.

Έντονη ανησυχία τους προκάλεσε η συμπεριφορά του 54χρονου γιου της οικογένειας, για τον οποίο εξέφρασαν την αγωνία πως ενδέχεται να τους έχει κάνει κακό.

«Ο 54χρονος είχε σχιζοφρένεια, έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή»

Σύμφωνα με μαρτυρία στο Newsbomb, ο 54χρονος αντιμετώπιζε ψυχικά νοσημάτα και έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή. Ο ίδιος κυκλοφορούσε κανονικά στη γειτονιά, ψώνιζε, αλλά δεν είχε ιδιαίτερη επικοινωνία με τους γείτονες.

Η 56χρονη είχε οστεοσάρκωμα και είχε καταπέσει

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η 56χρονη είχε από μικρή ηλικία οστεοσάρκωμα, μία μορφή καρκίνου στα οστά που επιδείνωνε με το πέρασμα του χρόνου την κινητικότητά της.

Μητέρα και κόρη συνήθιζαν να κυκλοφορούν πάντα μαζί στους δρόμους του Ζωγράφου, μέχρι πριν λίγο καιρό, που αυτό σταμάτησε, με τους γείτονες να προβληματίζονται και να ρωτούν τον 54χρονο για την κατάσταση των δύο γυναικών.

Όπως αναφέρει μάρτυρας στο Newsbomb, ο ίδιος συνήθιζε να λέει μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι η υγεία των δύο γυναικών είχε επιδεινωθεί και αδυνατούσαν να βγουν από το σπίτι.

Μέχρι στιγμής, ο 54χρονος αρνείται κάθε κατηγορία. Αντίθετα, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως η μητέρα και η αδελφή του έφυγαν από τη ζωή από φυσικά αίτια πριν από περίπου τρεις μήνες. Δικαιολογώντας τις πράξεις του, ανέφερε πως τοποθέτησε και σφράγισε τις σορούς στο συγκεκριμένο δωμάτιο επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους.

«Είχαμε να δούμε μητέρα και κόρη σχεδόν 2 μήνες» - Μαρτυρία γείτονα στο Newsbomb

Οι γείτονες κάνουν λόγο για δύο γυναίκες αγαπημένες που διατηρούσαν καλές σχέσεις με την υπόλοιπη γειτονιά, ενώ ανέφεραν πως ο γιος της οικογένειας δεν εμφανιζόταν σχεδόν ποτέ.

«Είχαμε 1,5 – 2 μήνες να τις δούμε και το σχολιάζαμε στη γειτονιά. Δεν άνοιγαν ούτε τα παραθυρόφυλλα», ανέφερε γείτονας στο Newsbomb και αποκάλυψε πως τους είχε προβληματίσει το γεγονός πως το τελευταίο διάστημα δεν είχαν δει τις δύο γυναίκες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα δωμάτιο το οποίο ήταν σφραγισμένο και μέσα βρίσκονταν οι σοροί των δύο γυναικών, της 91χρονης μάνας και της 56χρονης κόρης σε προχωρημένη σήψη.

