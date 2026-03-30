Θρίλερ στου Ζωγράφου: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα γυναικών - Ήταν χτισμένη η πόρτα του διαμερίσματος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου στις Αρχές καθώς εντοπίστηκαν δύο σοροί γυναικών σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr οι δύο σοροί ανήκουν σε μητέρα και κόρη, ενώ υπάρχουν υποψίες πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Συγγενείς καταγγέλουν πως είχαν πάρα πολλούς μήνες να επικοινωνήσουν είτε με τη μάνα είτε με την κόρη, παρά το γεγονός πως σε γενικές γραμμές διατηρούσαν συχνή επικοινωνία. Εκφράζουν επίσης την αγωνία πως ενδέχεται ο γιος της οικογένειας να κρύβεται πίσω από τη δολοφονία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα δωμάτιο το οποίο ήταν σφραγισμένο και μέσα βρίσκονταν οι σοροί των δύο γυναικών, της 91χρονης μάνας και της 56χρονης κόρης σε προχωρημένη σήψη.

Έχει προσαχθεί και εξετάζει ο 52χρονος γιος της οικογένειας.