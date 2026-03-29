Θρίλερ στο Αίγιο: Νεκρός βρέθηκε 58χρονος Αμερικανός – Τι δείχνουν οι έρευνες της Αστυνομίας
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών εξετάσεων
Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3), σε χωριό του Αιγίου, ένας 58χρονος Αμερικανός προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο απέκλεισαν, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών εξετάσεων.
Για την υπόθεση ενεργείται προανάκριση από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
