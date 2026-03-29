Χανιά: 40χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του
Αναμένεται νεκροψία – νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του
Ένας άνδρας κρατούμενος στις φυλακές της Αγυιάς στα Χανιά βρέθηκε νεκρός στο κελί του.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, πρόκειται για 40χρονο αλλοδαπό που κρατούνταν στις φυλακές της Αγυιάς, βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής νεκρός στο κελί του.
Ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 40χρονο στο νοσοκομείο Χανίων.
Ο θάνατος αποδίδεται πιθανώς σε παθολογικά αίτια και αναμένεται νεκροψία – νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
