Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι»

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι». Με αυτά τα λόγια συνάδελφος του 54χρονου εργαζομένου της Εγνατίας Οδού περιέγραψε την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το Σάββατο, έπειτα από το διπλό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο εργαζόμενος, που έσπευσε στο σημείο για να συνδράμει μετά από σύγκρουση οχημάτων, και μία 73χρονη γυναίκα, συνεπιβάτιδα σε ένα από τα εμπλεκόμενα ΙΧ.

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι. Δεν έχουμε ακριβώς και τα στοιχεία πώς έγινε το συμβάν. Πήγε να κάνει τη δουλειά του ο άνθρωπος και δυστυχώς είχε αυτήν την τραγική κατάληξη. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση, ανέφερε συνάδελφός του θύματος.

Σχετικά με τον οδηγό του οχήματος τόνισε: «Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Στο διπλανό κάθισμα ήταν, κατέβηκε ο συνοδηγός, σκοτώθηκε, και ο οδηγός ήταν μέσα στο όχημα. Ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει τώρα. Αυτοί οι συνάδελφοι κάθονταν μαζί 8 ώρες δίπλα δίπλα στο ίδιο κάθισμα».

«Έτυχε οι συνάδελφοι και ήταν πολύ κοντά στο συμβάν και πήγαν άμεσα, δηλαδή αν πήγαιναν 5 λεπτά αργότερα δεν θα είχε συμβεί αυτό».

Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί

Σήμερα (29/03), συνελήφθησαν και οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, έπειτα από εντολή του εισαγγελέα.

Πρόκειται για τον οδηγό της νταλίκας τουρκικής καταγωγής, τον οδηγό του πρώτου ΙΧ, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την αρχική εκτροπή, καθώς και τον ηλικιωμένο οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη νταλίκα.

Οι δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ, ο οδηγός της νταλίκας αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος εντός της ημέρας, στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Πώς συνέβη το φονικό τροχαίο

Το ένα από τα δύο θύματα της τραγωδίας ήταν ένας 54χρονος εργαζόμενος της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Ο 54χρονος εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού που σκοτώθηκε στο τροχαίο.

Ο άνδρας είχε φτάσει στο σημείο με όχημα βοήθειας προκειμένου να συμβάλλει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά από προηγούμενη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κατέβει από το όχημα και τοποθετούσε προειδοποιητικούς κώνους, ώστε να ενημερώσει τους διερχόμενους οδηγούς και να περιορίσει τον κίνδυνο νέου ατυχήματος.

Τη στιγμή εκείνη, δεύτερο ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 78χρονος άνδρας και στο οποίο επέβαινε και η 73χρονη γυναίκα του, προσέγγισε το σημείο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα δεν κατάφερε να αποφύγει τον εργαζόμενο, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Το ίδιο όχημα συνέχισε την πορεία του και προσέκρουσε σε σταματημένο φορτηγό, το οποίο βρισκόταν ήδη στο σημείο από το προηγούμενο τροχαίο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, η 73χρονη συνεπιβάτιδα έχασε επίσης τη ζωή της, ενώ ο 78χρονος οδηγός τραυματίστηκε. Ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός, σε αντίθεση με τις τραγικές απώλειες που προκάλεσε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου “Εγνατία Οδός” (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Ακολούθως, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του παραπάνω Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Τα αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων».

