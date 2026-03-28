Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 54χρονος και 73χρονη οι δύο νεκροί

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δύο άτομα έχασαν με τραγικό τρόπο της ζωή τους το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Πρόκειται για έναν 54χρονο, υπάλληλο της παραχωρησιούχου καθώς επίσης και μία 73χρονη γυναίκα που ήταν συνεπιβάτιδα σε ΙΧ αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Η ΕΛΑΣ, αργά το βράδυ του Σαββάτου (28/3) εξέδωσε ανακοίνωση για το διπλό τροχαίο δυστύχημα.

Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας

«Περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Ακολούθως, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του παραπάνω Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Τα αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων».

ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Διαβάστε επίσης

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή εικόνα με τα χιονισμένα βουνά της Κρήτης από το διάστημα

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στη Μαρινέλλα – «Μια αληθινή κυρία»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του

22:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ασπίδες»: Προειδοποίηση για επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο του Αγρινίου: Πληροφορίες για τραυματισμό νεαρού από μαχαίρι

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 54χρονος και 73χρονη οι δύο νεκροί

22:13ΕΘΝΙΚΑ

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια» λέει το ΥΠΕΞ για τις επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας στη Συρία

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Άσπρισε» το Πάπιγκο από το χαλάζι- Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Αναλυτική πρόγνωση

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Μαρινέλλα: «Η φωνή της έντυσε με συναισθήματα τις ζωές ανθρώπων»

21:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη – Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και ΑΟΖ

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...

21:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ρεαλιστική προοδευτική απάντηση - Στις εκλογές ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο

21:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Μαρινέλλα: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες ακύρωσαν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

21:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινέλλα: Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 54χρονος και 73χρονη οι δύο νεκροί

22:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ασπίδες»: Προειδοποίηση για επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

19:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Στέλιο Καζαντζίδη - Πώς χώρισε το διασημότερο ζευγάρι του ελληνικού τραγουδιού

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο του Αγρινίου: Πληροφορίες για τραυματισμό νεαρού από μαχαίρι

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

19:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα: Η μυθιστορηματική ζωή της μεγάλης κυρίας του Ελληνικού τραγουδιού

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ταλαιπωρία για μαθητές σε εκδρομή στην Κροατία – Αγωνία στις οικογένειες τους

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

20:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκλονιστικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα - «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα...»

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Αναλυτική πρόγνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ