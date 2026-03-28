Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 54χρονος και 73χρονη οι δύο νεκροί

Δύο άτομα έχασαν με τραγικό τρόπο της ζωή τους το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Πρόκειται για έναν 54χρονο, υπάλληλο της παραχωρησιούχου καθώς επίσης και μία 73χρονη γυναίκα που ήταν συνεπιβάτιδα σε ΙΧ αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Η ΕΛΑΣ, αργά το βράδυ του Σαββάτου (28/3) εξέδωσε ανακοίνωση για το διπλό τροχαίο δυστύχημα.

Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας

«Περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Ακολούθως, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του παραπάνω Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Τα αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων».

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας:

