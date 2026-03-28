Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς και τους τρεις τραυματίες

Δύο άτομα έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή της το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) στην Εγνατία Οδό σε διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στον κόμβο της Δωδώνης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός οχήματος που κινούνταν στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα έχασε τον έλεγχο του οχήματος -πιθανότατα λόγω της σφοδρής χαλαζόπτωσης που επικρατούσε στην περιοχή- και συγκρούστηκε νταλίκα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τα οχήματα που κινούνταν στο οδόστρωμα να κόβουν απότομα ταχύτητα και να ακινητοποιούνται.

Στο σημείο έσπευσε στο σημείο όχημα της παραχωρησιούχου εταιρείας προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία, να έχει εικόνα και να ενημερώσει τι συμβαίνει. Ο υπάλληλος κατέβηκε από το όχημα και ενώ βρίσκονταν στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το οποίο τον πέταξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Τα τραύματα που υπέστη ο υπάλληλος ήταν βαρύτατα και δυστυχώς υπέκυψε πριν διακομισθεί στο νοσοκομείο. Το ΙΧ στη συνέχεια συγκρούστηκε με την νταλίκα που είχε ακινητοποιηθεί από το προηγούμενο ατύχημα.

Την ζωή του έχασε επίσης και ο συνοδηγός στο ΙΧ ενώ ένας δεύτερος καθώς και οι δύο επιβάτες των οχημάτων που είχαν εμπλακεί στο πρώτο ατύχημα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που είχαν σπεύσει στο σημείο.



Σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του «ανταποκρίθηκαν σε 15 λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν 3 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστας”, διακομίστηκαν 2 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους καθώς και 2 ελαφρά τραυματίες».

Σοκάρουν οι πρώτες εικόνες από το σημείο

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο που σημειώθηκαν τα δυστυχήματα είναι σοκαριστικές.

Ως αποτέλεσμα των δύο δυστυχημάτων η κίνηση των οχημάτων στο σημείο διακόπηκε ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που έγιναν τα τροχαία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης