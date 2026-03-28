Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Πληροφορίες για δύο νεκρούς

Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στην Εγνατία Οδό, το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3), με τςι πρώτες πληροφορίες να κάνουν αναφορές για δύο νεκρούς.

Τα δυστηχήματα σημειώθηκαν στο ίδιο ύψος αλλά σε διαφορετικό ρεύμα κυκλοφορίας κοντά στον κόμβο της Δωδώνης.

Το πρώτο τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα όταν ΙΧ όχημα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα. Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Το δεύτερο έγινε στο ίδιο σημείο, αλλά στο ρεύμα προς Ιωάννινα, όταν όχημα της παραχωρησιούχου σταμάτησε για να έχει εικόνα για το τροχαίο και να συνδράμει. Ο υπάλληλος της εταιρείας κατέβηκε στο οδόστρωμα και παρσύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των δύο τροχαίων η Εγνατία έχει κλείσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας χωρίς να μπορεί να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης