Κρήτη: Στη δικαιοσύνη οι δύο Σουδανοί διακινητές μεταναστών μετά την τραγωδία με 22 νεκρούς

Στην εισαγγελία Ηρακλείου μεταφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου οι δύο Σουδανοί φερόμενοι διακινητές 48 μεταναστών εκ των οποίων οι 22 πέθαναν κατά την διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού από τη Λιβύη λόγω κακουχιών. Οι δύο αλλοδαποί ηλικίας 19 και 21 ετών κατονομάστηκαν από τους 26 διασωθέντες μετανάστες ως διακινητές οι οποίοι μάλιστα όπως ανέφεραν τους υποχρέωσαν να πετάξουν τις σορούς των νεκρών συμπατριωτών τους στη θάλασσα.

Οι δύο φερόμενοι δράστες ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα (30/03) για τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου, διευκόλυνσης, συναυτουργίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν έκθεση σε κίνδυνο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει οι 26 διασωθέντες μετανάστες που εντοπίστηκαν μέσα σε μια σωσίβια λέμβο άλλοι 22 που επέβαιναν στην βάρκα πέθαναν κατά την διάρκεια της εξαήμερης παραμονής τους στην θάλασσα λόγω κακουχιών.

Οι μετανάστες δεν είχαν νερό και φαγητό με αποτέλεσμα να πεθάνουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού και να αναγκάζονται οι επιζώντες να ρίχνουν σταδιακά τις σορούς των νεκρών στην θάλασσα.

Στο λιμάνι του Ηρακλείου οι επιζώντες

Όσοι επέζησαν (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος) και διεσώθησαν από φορτηγό πλοίο που έπλεε στην περιοχή, οδηγήθηκαν στο χώρου του Παλιού Ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου και θα παραμείνουν μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε δομή της ηπειρωτικής χώρας.

Λιμενικές πηγές, αναφέρουν ότι η βάρκα με τους αλλοδαπούς - η οποία ενδέχεται ότι ξεκίνησε μαζί με άλλα πλοιάρια από τις ακτές του Τομπρούκ της Λιβυης- έχασε τον προσανατολισμό της με αποτέλεσμα να παραμείνουν για 6 μέρες στη θάλασσα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και χωρίς εφόδια.

Η κατάσταση των διασωθέντων όταν εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex ήταν πάρα πολύ άσχημη, από την πολυήμερη περιπέτειά τους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 52 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έσπευσε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε είκοσι έξι (26) αλλοδαπούς (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ δύο εκ των ανωτέρω διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, η λέμβος είχε εκκινήσει τις βραδινές ώρες της 21.03.2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, στη λέμβο επιβιβάστηκαν αρχικά συνολικά σαράντα οκτώ (48) άτομα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβαίνοντες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν επί έξι (06) ημέρες στη θάλασσα χωρίς νερό και τρόφιμα.

Κατά δήλωση των διασωθέντων, είκοσι δύο (22) άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των κακουχιών και οι σοροί τους απορρίφθηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολών ενός εκ των διακινητών. Για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί κατέβαλαν χρηματικά ποσά ύψους 1.000.000 λάκ Μπαγκλαντές, 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 12.000 δηναρίων Λιβύης αντίστοιχα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νοτίου Σουδάν), ηλικίας 19 και 22 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία», καθώς και για παράβαση των άρθρων 45 Π.Κ. (Συναυτουργία), 306 Π.Κ. (Θανατηφόρος έκθεση) και 302 Π.Κ. (Ανθρωποκτονία από αμέλεια).»