Κλείνει ο σταθμός Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της Αστυνομίας
Στις 14:00 θα κλείσει ο σταθμός Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.
Κατεβάζει ρολά ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα, κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, καθώς είναι προγραμματισμένο αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός Μετρό του Συντάγματος (Γραμμές 2&3) θα κλείσει μία ώρα πριν το προγραμματισμένο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 15:00.
Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος, η Αστυνομία με νεότερη εντολή θα ενημερώσει για το πότε θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία ο σταθμός.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 28/03 στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.»