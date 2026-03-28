Κλείνει ο σταθμός Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της Αστυνομίας

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός Μετρό του Συντάγματος (Γραμμές 2&3) θα κλείσει μία ώρα πριν το προγραμματισμένο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 15:00.

Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος, η Αστυνομία με νεότερη εντολή θα ενημερώσει για το πότε θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία ο σταθμός.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 28/03 στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.»