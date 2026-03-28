Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό της Πάτρας λόγω μαραθωνίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή (29/3) στον Προαστιακό της Πάτρας, λόγω του «Διεθνούς Ημιμαραθώνιου Πάτρας».
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αύριο, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:
Τρένα
- 11303, 11305, 11307, 11309, 12301, 12303, στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Ρίο
- 11304, 11306, 11308, 12300, 12302, 12304, στο τμήμα Ρίο - Αγ. Ανδρέας
Λεωφορεία
- C6133, C6135, C6137, C6139, C6231, C6233, στο τμήμα Καστελόκαμπος - 'Αγιος Βασίλειος
- C6134, C6136, C6138, C6230, C6232, C6234, στο τμήμα 'Αγιος Βασίλειος - Καστελόκαμπος
- C5133, C5135, C5137, C5139, C5231, C5233, στο τμήμα Καστελόκαμπος - Πανεπιστήμιο
