Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό της Πάτρας λόγω μαραθωνίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή (29/3) στον Προαστιακό της Πάτρας, λόγω του «Διεθνούς Ημιμαραθώνιου Πάτρας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αύριο, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Τρένα

11303, 11305, 11307, 11309, 12301, 12303, στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Ρίο

11304, 11306, 11308, 12300, 12302, 12304, στο τμήμα Ρίο - Αγ. Ανδρέας

Λεωφορεία