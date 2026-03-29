Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Οι δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ, ο οδηγός της νταλίκας αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος εντός της ημέρας

Γιάννης Νικηφοράκης

Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου (28/03) στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα Δωδώνης, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς.

Σήμερα (29/03), συνελήφθησαν και οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, έπειτα από εντολή του εισαγγελέα.

Πρόκειται για τον οδηγό της νταλίκας τουρκικής καταγωγής, τον οδηγό του πρώτου ΙΧ, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την αρχική εκτροπή, καθώς και τον ηλικιωμένο οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη νταλίκα.

Οι δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ, ο οδηγός της νταλίκας αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος εντός της ημέρας, στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Πώς συνέβη το φονικό τροχαίο

Το ένα από τα δύο θύματα της τραγωδίας ήταν ένας 54χρονος εργαζόμενος της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Ο 54χρονος εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού που σκοτώθηκε στο τροχαίο.

Ο άνδρας είχε φτάσει στο σημείο με όχημα βοήθειας προκειμένου να συμβάλλει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά από προηγούμενη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κατέβει από το όχημα και τοποθετούσε προειδοποιητικούς κώνους, ώστε να ενημερώσει τους διερχόμενους οδηγούς και να περιορίσει τον κίνδυνο νέου ατυχήματος.

Τη στιγμή εκείνη, δεύτερο ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 78χρονος άνδρας και στο οποίο επέβαινε και η 73χρονη γυναίκα του, προσέγγισε το σημείο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα δεν κατάφερε να αποφύγει τον εργαζόμενο, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Το ίδιο όχημα συνέχισε την πορεία του και προσέκρουσε σε σταματημένο φορτηγό, το οποίο βρισκόταν ήδη στο σημείο από το προηγούμενο τροχαίο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, η 73χρονη συνεπιβάτιδα έχασε επίσης τη ζωή της, ενώ ο 78χρονος οδηγός τραυματίστηκε. Ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός, σε αντίθεση με τις τραγικές απώλειες που προκάλεσε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου “Εγνατία Οδός” (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Ακολούθως, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του παραπάνω Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Τα αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων».

