Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Παραλιακή - Προβλήματα στην κυκλοφορία
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε οχήματα, το μεσημέρι της Κυριακής 29 Μαρτίου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Ήβης Αθανασιάδου, στο Παλαιό Φάληρο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί από την καραμπόλα.
