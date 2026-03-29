Ηράκλειο: Η στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τη στιγμή που άγνωστος δράστης πυροδοτεί αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια αποκάλυψε το cretalive.gr.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο ο δράστης πυροδότησε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό με γυμνά χέρια. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) έξω από καφετέρια επί της λεωφόρου Παπαναστασίου στο Ηράκλειο.

Ο –όπως εκτιμάται- νεαρής ηλικίας δράστης προσεγγίζει το κατάστημα εστίασης, κρατώντας στα χέρια το γυάλινο μπουκάλι με το εύφλεκτο υγρό, πάνω στο οποίο έχει προσαρμόσει με μονωτική ταινία ένα πυροτέχνημα. Το τοποθετεί στο έδαφος, σκύβει και το πυροδοτεί, με τον ίδιο να τρέχει προς το δρόμο, ενώ περνούν αυτοκίνητα. Ο δράστης φοράει αθλητικά παπούτσια και στο κεφάλι την κουκούλα του φούτερ.

Με την πυροδότηση του εμπρηστικού μηχανισμού, δημιουργήθηκε ένα πύρινο «σιντριβάνι», με τον δράστη να το βάζει στα πόδια. Τα δευτερόλεπτα που προσπαθεί να πυροδοτήσει τον μηχανισμό, ρίχνει και κάποιες ματιές προς το δρόμο λόγω της κίνησης των οχημάτων που περνούν.

Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί καθώς το πυροτέχνημα προκάλεσε μόνο μια σύντομη καύση, χωρίς να επεκταθεί η φωτιά ή να προκληθούν υλικές ζημιές.

Παρά την αποτυχημένη έκβαση, η ενέργεια χαρακτηρίζεται ως κακόβουλη και αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις αρχές. Η Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα η Ασφάλεια Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται καταθέσεις μαρτύρων και εξετάζεται διεξοδικά το βιντεοληπτικό υλικό, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

