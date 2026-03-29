Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης στο όρος Πιξαριά για τραυματισμένο αναβάτη Enduro

Μια απαιτητική επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο όρος Πιξαριά στην Εύβοια για τον απεγκλωβισμό ενός αναβάτη που συμμετείχε σε αθλητική διοργάνωση Enduro το απόγευμα της Κυριακής 29/03.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το συμβάν σημειώθηκε στο Δυτικό Κοτρόνι κοντά στην Λάρκο, όταν ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Οι ομάδες διάσωσης που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση χρειάστηκε να περπατήσουν για τουλάχιστον δύο ώρες για να φτάσουν στο σημείο του ατυχήματος που βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν πυροσβέστες από την ΠΥ Χαλκίδας, εθελοντές του κλιμακίου Ψαχνών και του Μαντουδίου, καθώς και άλλοι αναβάτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ακινητοποίησαν το πόδι του τραυματία με νάρθηκα, και στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο στη βάση του βουνού.

Ο άνδρας, ο οποίος διατηρούσε την επαφή του με το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για την περαιτέρω αντιμετώπιση του κατάγματος.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

