Θρίλερ στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος για τις δολοφονίες της μητέρας και της αδελφής του

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς τοποθέτησε και σφράγισε τις σορούς στο συγκεκριμένο δωμάτιο επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους

Μίλτος Τσεκούρας

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι σοροί μιας 91χρονης μητέρας και της 56χρονης κόρης της βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε σφραγισμένο δωμάτιο σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου.
  • Ο 54χρονος γιος της οικογένειας συνελήφθη κατηγορούμενος για διπλή δολοφονία, αλλά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι οι θάνατοι ήταν φυσιολογικοί.
  • Ο ίδιος δήλωσε πως τοποθέτησε και σφράγισε τις σορούς για να μην μαθευτεί ο θάνατός τους.
  • Οι συγγενείς δήλωσαν την εξαφάνιση των γυναικών και εξέφρασαν ανησυχία για τον γιο, που δεν εμφανιζόταν συχνά στη γειτονιά.
  • Η αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση τοποθετεί το θάνατο των γυναικών σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα πριν τον εντοπισμό τους.
Snapshot powered by AI

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης Γκίκας

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Δευτέρας σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου. Οι σοροί δύο γυναικών, μίας 91χρονης μητέρας και της 56χρονης κόρης της, εντοπίστηκαν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε σφραγιστεί με δομικά υλικά.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν συγγενικά πρόσωπα των δύο γυναικών προσήλθαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, δηλώνοντας την εξαφάνισή τους, καθώς είχαν χάσει κάθε επικοινωνία μαζί τους εδώ και αρκετούς μήνες. Έντονη ανησυχία τους προκάλεσε και η συμπεριφορά του 54χρονου γιου της οικογένειας, για τον οποίο εξέφρασαν την αγωνία πως ενδέχεται να τους έχει κάνει κακό.

Μετά από εισαγγελική παρέμβαση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας στη σύλληψη του 54χρονου γιου, ο οποίος διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα, κατηγορώντας τον για διπλή δολοφονία.

Κατά την εξέτασή του, ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε κάθε κατηγορία. Αντίθετα, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως η μητέρα και η αδελφή του έφυγαν από τη ζωή από φυσικά αίτια πριν από περίπου τρεις μήνες. Δικαιολογώντας τις πράξεις του, ανέφερε πως τοποθέτησε και σφράγισε τις σορούς στο συγκεκριμένο δωμάτιο επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, η αρχική εκτίμηση του οποίου τοποθετεί τον θάνατο των δύο γυναικών σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.

Ζωγράφου

Οι γείτονες κάνουν λόγο για δύο γυναίκες αγαπημένες που διατηρούσαν καλές σχέσεις με την υπόλοιπη γειτονιά, ενώ ανέφεραν πως ο γιος της οικογένειας δεν εμφανιζόταν σχεδόν ποτέ.

«Είχαμε 1,5 – 2 μήνες να τις δούμε και το σχολιάζαμε στη γειτονιά. Δεν άνοιγαν ούτε τα παραθυρόφυλλα», ανέφερε γείτονας στο Newsbomb και αποκάλυψε πως τους είχε προβληματίσει το γεγονός πως το τελευταίο διάστημα δεν είχαν δει τις δύο γυναίκες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα δωμάτιο το οποίο ήταν σφραγισμένο και μέσα βρίσκονταν οι σοροί των δύο γυναικών, της 91χρονης μάνας και της 56χρονης κόρης σε προχωρημένη σήψη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
