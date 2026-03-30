Ζωγράφου: Είχαμε να δούμε μητέρα και κόρη σχεδόν 2 μήνες - Μαρτυρία γείτονα στο Newsbomb

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συγκλονισμένη είναι η γειτονία στου Ζωγράφου όπου το πρωί της Δευτέρας ανακαλύφθηκε μια πρωτοφανής τραγωδία, αφού μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη στο διαμέρισμά τους, ενώ η πόρτα του διαμερίσματος όπου βρέθηκαν οι σοροί ήταν χτισμένη και το δωμάτιο σφραγισμένο.

Η γειτονιά στο οποίο βρέθηκαν νεκρές μάνα και κόρη σε προχωρημένη σήψη Χάρης Γκίκας

Οι γείτονες κάνουν λόγο για δύο γυναίκες αγαπημένες που διατηρούσαν καλές σχέσεις με την υπόλοιπη γειτονιά, ενώ ανέφεραν πως ο γιος της οικογένειας δεν εμφανιζόταν σχεδόν ποτέ.

«Είχαμε 1,5 – 2 μήνες να τις δούμε και το σχολιάζαμε στη γειτονιά. Δεν άνοιγαν ούτε τα παραθυρόφυλλα», ανέφερε γείτονας στο Newsbomb και αποκάλυψε πως τους είχε προβληματίσει το γεγονός πως το τελευταίο διάστημα δεν είχαν δει τις δύο γυναίκες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα δωμάτιο το οποίο ήταν σφραγισμένο και μέσα βρίσκονταν οι σοροί των δύο γυναικών, της 91χρονης μάνας και της 56χρονης κόρης σε προχωρημένη σήψη.

Έχει προσαχθεί και εξετάζει ο 52χρονος γιος της οικογένειας.

