Ηλεία: 67χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου ένας 67χρονος άνδρας από τη Μιράκα της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο 67χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με κυνηγετικό όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του -στον κεντρικό δρόμο του χωριού, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Τον άνδρα εντόπισαν δύο μικρά παιδιά που περνούσαν από το σημείο.