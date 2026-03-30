Φωτιά στου Γκύζη: «Μια φιάλη είχε εκτιναχθεί, άνοιξε τρύπα στο δικό μας υπνοδωμάτιο», λέει μάρτυρας

Για έναν πολύ δυνατό θόρυβο που έβγαλε τους περίοικους από τα σπίτια και τα καταστήματά τους, μιλούν στο Newsbomb.gr οι γείτονες της περιοχής όπου άρπαξε φωτιά ένα διαμέρισμα, στου Γκύζη.

Όπως περιγράφει κάτοικος στο Newsbomb.gr, «το απόγευμα γύρω στις 19:30 ακούμε δυνατό θόρυβο και ένα τράνταγμα στο σπίτι. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και βλέπουμε μία φωτιά στο απέναντι μπαλκόνι και φαίνονταν φιάλες υγραερίου. Μετά διαπιστώσαμε ότι μία φιάλη είχε εκτιναχθεί, άνοιξε τρύπα στο δικό μας υπνοδωμάτιο και έσκασε κάτω στην οδό Ραγκαβή».

Η φιάλη πετάχτηκε από τον ακάλυπτο, μία απόσταση 40-50 μέτρα, έχει ανοίξει οπή και έπεσε στον δρόμο, στην οδό Ραγκαβή, περιγράφει ο ίδιος κάτοικος το σπίτι του οποίου έχει υποστεί ζημιές.

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Από ό,τι καταλάβαμε, μία μπουκάλα έσκασε από το μπαλκόνι εκεί, στον τοίχο της πολυκατοικίας, άνοιξε τρύπα και έσκασε κάτω στον δρόμο και άχνιζε», λέει καταστηματάρχης της περιοχής.

Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και κατάσβεσαν τη φωτιά, λίγο μετά τις 8 το βράδυ.

