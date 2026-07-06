Τραγωδία στη Σπάρτη: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

Snapshot Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μετωπική σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό όχημα στη Σπάρτη.

Το ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν σε φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Ο δρόμος ήταν ολισθηρός λόγω βροχής την ώρα του δυστυχήματος.

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Η Τροχαία Σπάρτης διεξάγει έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο. Snapshot powered by AI

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στη Σπάρτη όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό, αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δρόμος ήταν ολισθηρός, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης.

Την ίδια ώρα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.

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