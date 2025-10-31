Δίκη Χρυσής Αυγής: Η απολογία του Γιάννη Λαγού και η γραπτή δήλωση του Γιώργου Ρουπακιά

«Αυλαία» στο στάδιο των απολογιών έπεσε σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς απολογήθηκε και ο τελευταίος κατηγορούμενος, Γιάννης Λαγός.

Η εισαγγελέας της έδρας θα γνωστοποιήσει την πρόταση της στις 12 Δεκεμβρίου.

«Έρχομαι κατηγορούμενος, ο καταραμένος της γης, γιατί κανένα δικαίωμά μου δεν τηρήθηκε σε αυτή τη δίκη», ανέφερε με έντονο ύφος, επισημαίνοντας ότι δεν περιμένει δικαίωση στην ελληνική δικαιοσύνη και σκοπεύει να προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Ο Λαγός έκανε λόγο για «πολιτική σκευωρία», υποστηρίζοντας ότι σε καμία άλλη χώρα δεν θα έμενε αναξιοποίητο ηχητικό στο οποίο –όπως ισχυρίστηκε– ακούγεται πρωθυπουργός να ζητά από εισαγγελέα να φυλακιστούν τα στελέχη της οργάνωσης.

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υποστήριξε ότι υπήρχαν δεκάδες κάμερες στην περιοχή, αλλά το υλικό «χάθηκε», γεγονός που, κατά τον ίδιο, αποδεικνύει ότι δεν θα ήταν ενοχοποιητικό για τη Χρυσή Αυγή. Δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρξε φυγόποινος, αφού εμφανιζόταν τακτικά στο αστυνομικό τμήμα, τονίζοντας: «Ποιος μπορεί να με χαρακτηρίσει φυγόποινο, όταν θα μπορούσα να φύγω και δεν το σκέφτηκα ποτέ;».

Στην απολογία του επανέλαβε πως «δεν υπήρξε αρχηγικό μοντέλο» στη Χρυσή Αυγή και πως η καταδίκη επτά στελεχών ως διευθυντών αποδεικνύει ότι δεν ίσχυε η «ενός ανδρός αρχή». Δήλωσε ακόμη: «Δεν ήμουν ποτέ πολιτικός άνδρας, αλλά όσα πέρασα θα εξαγρίωναν τον καθένα. Είμαι Έλληνας, εθνικιστής και πατριώτης. Αν με ρωτήσετε αν άξιζε όλο αυτό, εκ των υστέρων θα πω όχι».

Αναφορικά με τη λειτουργία των γραφείων της οργάνωσης, ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε προτείνει να μη δημιουργηθούν, αλλά ο Νίκος Μιχαλολιάκος επέμεινε λόγω της ισχυρής παρουσίας της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά και τη Νίκαια. Για τη δολοφονία Φύσσα, επανέλαβε ότι δεν είχε γνώση των γεγονότων, κατηγορώντας τις αρχές ότι βασίστηκαν σε στοιχεία κινητής τηλεφωνίας «επειδή δεν έβγαινε τίποτα ουσιαστικό».

Πρόεδρος: Τι είπατε με τον Πατέλη στο τηλεφώνημα πριν τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα;

Λαγός: Δεν θυμάμαι. Συζητούσαμε για μια ομιλία του Μιχαλολιάκου που προσπαθούσαμε να οργανώσουμε.

Πρόεδρος: Μήπως παρακινήθηκαν κάποιοι από τα λεγόμενά σας;

Λαγός: Δεν νομίζω. Δεν παρακίνησα κανέναν να κάνει τον τιμωρό μέσα στη νύχτα.

Αναφορικά με την επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή: «Δεν υπάρχει καμία εντολή δική μου. Αν κατηγορηθώ για μια ομιλία… Οι άνθρωποι του ΠΑΜΕ δεν είναι αθώες περιστερές».

Σε σημείο της απολογίας του και αναφερόμενος στο περιστατικό με το ΠΑΜΕ, ανέφερε: «Από το να δείρουν οι κομμουνιστές τους χρυσαυγίτες, προτιμούσα να δείρουν οι χρυσαυγίτες τους κομμουνιστές. Δεν γίνεται αυτοί να χτυπούν και να μη συμβαίνει τίποτα, κι επειδή μια φορά τραυματίστηκε ένας από αυτούς, να γίνεται ολόκληρη υπόθεση».

Η γραπτή δήλωση του Γιώργου Ρουπακιά

Το λόγο έλαβε ο συνήγορος του Γιώργου Ρουπακιά, του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, προκειμένου να καταθέσει στο δικαστήριο γραπτή δήλωση του πελάτη του, καθώς ο ίδιος δεν είχε μεταχθεί για να απολογηθεί αυτοπροσώπως.

Στο κείμενο που διαβάστηκε ενώπιον της έδρας, ο Ρουπακιάς ανέφερε:

«Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη για τον ανείπωτο πόνο που προκάλεσα. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Σε όλη μου τη ζωή δεν είχα έρθει ποτέ σε αντιπαράθεση με άλλον άνθρωπο. Το βράδυ εκείνο, ενώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και σταματημένος, είδα τον Φύσσα να κατευθύνεται προς το μέρος μου. Φοβήθηκα ότι θα εγκλωβιζόμουν και άρχισα να δέχομαι χτυπήματα. Ένιωσα πως κινδύνευα, έβγαλα το μαχαίρι… Είμαι αδικαιολόγητος. Ο Παύλος Φύσσας ήταν όρθιος. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να μην είχα εμπλακεί ποτέ σε όλα αυτά».

Διαβάστε επίσης