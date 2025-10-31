Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

«Αν είχα κάνει δημόσια ρητορική μίσους θα έπρεπε να φυλακιστώ τη στιγμή που την έκανα» είπε στην απολογία του ο Ηλίας Κασιδιάρης

Άγγελος Βουράκης

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»
LIVE C
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 13 έτη κάθειρξης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, συνεχίστηκε σήμερα η διαδικασία.

«Σε ό,τι αφορά την κατηγορία έχω να πω ότι συντάσσομαι με την εισαγγελική πρόταση της Εισαγγελέως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Αδαμαντίας Οικονόμου, που έκανε ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και όχι πολιτικοκοινωνική ανάλυση. Είπε για μεμονωμένα περιστατικά και πως από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποίησα δημοσίως οξείες πολιτικές φράσεις που δεν ήταν ικανές να δημιουργήσουν προτροπή σε βίαια. Αν είχα κάνει δημόσια ρητορική μίσους θα έπρεπε να φυλακιστώ τη στιγμή που την έκανα» ανέφερε.

«Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα έπρεπε να ανοίξουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Χάθηκε τελείως ο έλεγχος. Ότι βιώνω ως Έλληνας πολίτης τόσα χρόνια είναι επειδή άνοιξαν τα γραφεία. Αλλά βίωνε το κόμμα τρομερή άνθιση» συμπλήρωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της κατάστασης με τροπολογίες που ανέκοψαν την πορεία του δικού του κόμματος στις εκλογές. «Ο Τζανερρίκος έκανε σοβαρή καταγγελία και είπε ότι ο Γεραπετρίτης του ζήτησε να κόψει το κόμμα Κασιδιάρη για να τον κάνει πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής μετά την αφυπηρέτησή του. Από τη μία είχαμε, άθλιες εγκληματικές πράξεις, την ανθρωποκτονία του Φύσσα και την επίθεση στους αλιεργάτες, που συνέβη από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν είχα ευθύνη εγώ ως βουλευτής του κόμματος. Από την πρώτη στιγμή, την ίδια ημέρα βγήκα και καταδίκασα την ανθρωποκτονία πέντε φορές και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα που συνδέονται με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη», είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Κανονικά πρέπει να καλεί ο στρατός σε εκπαίδευση»

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν τελικά εκπαίδευε μέλη της οργάνωσης, είπε: «Ήμουν καταδρομέας. Κανονικά πρέπει να καλεί ο στρατός σε εκπαίδευση. Όμως με άδεια του ΓΕΣ γίνονται πορείες…». Αρνήθηκε ότι έχει λάβει μέρος σε οποιοδήποτε επεισόδιο απ’ όσα αναφέρθηκαν, ενώ σε ένα περιστατικό υποστήριξε πως βρέθηκε σε εκδήλωση για να απευθύνει χαιρετισμό και δεν αντιλήφθηκε επεισόδια.

Για την εμφάνιση μελών του κόμματος σε εκδήλωση στο Μελιγαλά και τον στρατιωτικό βηματισμό, υποστήριξε ότι ήταν δική του ιδέα, αλλά το έχει μετανιώσει. «Μέσα στους χιλιάδες, οι δικοί μας ήταν δεκάδες πολύ λίγοι. Προσωπικά δεν φορούσα ποτέ το παντελόνι αλλά το μαύρο μπλουζάκι ήταν τρέιντ μαρκ. Δίκη μου ιδέα ο βηματισμός και το έχω μετανιώσει από τότε πολλές φορές. Μου έκανε κάκιστη εντύπωση που μαζεύονταν αυτός ο κόσμος και μιλούσαν και γελούσαν. Έπρεπε να τιμούμε τους πεσόντες όπως στο σχολείο, να κάνουμε παρέλαση… Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται πως προσπαθώ να δώσω το βήμα και δεν μπορώ. Φαεινή ιδέα που έχω μετανιώσει πολύ» απάντησε ο κατηγορούμενος.

«Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία Φύσσα και πως ενημερώθηκε την επόμενη ημέρα. «Για τη δολοφονία Φύσσα ενημερώθηκα το επόμενο πρωί από τους δημοσιογράφους. Μου είπαν τότε να σχολιάσω και έλεγαν ότι έγινε για οπαδικούς λόγους η δολοφονία. Όταν έμαθα ότι χρεώνεται σε μέλος της Χρυσής Αυγής είπα ότι μαζί του δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή» σημείωσε και ισχυρίστηκε ότι για το έγκλημα αυτό δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός.

«Έγινε το έγκλημα αυτό και δολοφόνησε κι εμένα κατά κάποιο τρόπο. Έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει! Έχω καταδικάσει την ημέρα που το έμαθα, στη Βουλή μετά. Ζήτησα να κάνουμε ενός λεπτού σιγή στη Βουλή επειδή δολοφονήθηκε Έλληνας πολίτης και σηκώθηκαν να φύγουν» είπε σε σημείο της απολογίας του για τη δολοφονία Φύσσα.

Κατηγορούμενος: Το έμαθα την επόμενη ημέρα από δημοσιογράφους που ήθελαν να κάνω δηλώσεις για το ζήτημα. Μου είχαν πει το ρεπορτάζ έλεγε ότι τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο.

Πρόεδρος: Δηλαδή όταν δώσατε τις συνεντεύξεις δεν γνωρίζετε ότι ο Ρουπακιάς; Και ότι στο μέρος εκεί υπήρχαν αρκετά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας;
Κατηγορούμενος: Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες μου.
Πρόεδρος: Πως το κρίνετε εσείς αυτό;

Κατηγορούμενος: Όταν το έμαθα… έχω πει ότι η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Είναι καταδικαστέο γιατί πέθανε ένας συμπολίτης μας, αλλά για μένα είναι δύο φορές καταδικαστέο γιατί ο δράστης ήταν στη Χρυσή Αυγή. Άθλιο έγκλημα που έγινε μπροστά σε μεγάλη ομάδα αστυνομικών και δεν το πρόλαβε κανείς και με δολοφόνησε κι εμένα γιατί έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει. Καταδικάζω συνέχεια αυτό το έγκλημα…

Σε σχόλιο της προέδρου της έδρας ότι ο λόγος του «δεν είναι κατευναστικός…», ο Κασιδιάρης απάντησε πως «πρέπει να βλέπουμε τον περιβάλλοντα χώρο και συνθήκες… παραδείγματος χάριν, για το χαστούκι στην Κανέλλη πολλοί πολίτες με συνεχάρησαν, και έπρεπε να κατευνάσω αυτό που εισέπραττα από τους πολίτες και για αυτό έκανα τις πρώτες δηλώσεις. Δεν ήθελα η δημόσια εικόνα μου να είναι αυτή, ότι θα μπούμε με χαστούκια στη Βουλή. Είπα όχι είμαστε κατά της βίας, και αυτό πέρασε παντού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάρα Φέργκιουσον εγκαταλείπει τον ταπεινωμένο Άντριου και αυτός παζαρεύει με τον βασιλιά Κάρολο σε ποιες κατοικίες θα μετακομίσουν!

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει στο Μετρό του Συντάγματος

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση των πτυχίων καλλιτεχνών με αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάθημα ζωής για την Υπευθυνότητα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη στην ημερίδα του ΟΠΑΠ

17:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» - Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Η τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης τρένου με φορτηγό - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γενικός γραμματέας Παιδείας στο Newsbomb για την τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Καμία αναφορά στην καρτέλα της 10χρονης για προβλήματα υγείας

17:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παράτησε την Premier League και το ποδόσφαιρο για να γίνει φωτογράφος

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: 10χρονη έκανε τεστ δυσλεξίας και αποκαλύφθηκε ότι έχει IQ 136 - Έγινε μέλος της Mensa, το κλαμπ ιδιοφυών

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Να βελτιώσουμε την ομάδα μας, ο κάθε ποδοσφαιριστής να δώσει τα πάντα»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Αυτό είναι το σχολείο στο οποίο κατέρρευσε η 10χρονη

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προχωρά σε ελληνοποίηση του ρόστερ, στο... στόχαστρο και ο Κοντούρης

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου πρέπει να τεθεί υπό έρευνα, δηλώνει ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιουφρέ - «Ο βασιλιάς Κάρολος να ασκήσει πίεση στον Τραμπ»

16:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ παρέλαβε το «χρυσό παπούτσι» για τη σεζόν 2024-25

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αγοράζει χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σαφές προβάδισμα στην αιολική ενέργεια - Νέα «δικέφαλη» τουρμπίνα θα παράγει 50 ΜW

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

16:40ΕΛΛΑΔΑ

10χρονη μαθήτρια πέθανε την ώρα της γυμναστικής στο σχολείο της στον Ασπρόπυργο - Περπατούσε στο γήπεδο μπάσκετ την ώρα που κατέρρευσε - Έσπευσαν γυμναστής και σχολικός νοσηλευτής που έκανε ΚΑΡΠΑ αλλά μάταια

15:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε διάσημο τηλεοπτικό σεφ πέρασαν οι αστυνομικοί

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Αυτό είναι το σχολείο στο οποίο κατέρρευσε η 10χρονη

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Κατέρρευσε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Η τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης τρένου με φορτηγό - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γενικός γραμματέας Παιδείας στο Newsbomb για την τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Καμία αναφορά στην καρτέλα της 10χρονης για προβλήματα υγείας

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα: «Κανένα νησί και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο» - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ