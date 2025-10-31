Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

Με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 13 έτη κάθειρξης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, συνεχίστηκε σήμερα η διαδικασία.

«Σε ό,τι αφορά την κατηγορία έχω να πω ότι συντάσσομαι με την εισαγγελική πρόταση της Εισαγγελέως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Αδαμαντίας Οικονόμου, που έκανε ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και όχι πολιτικοκοινωνική ανάλυση. Είπε για μεμονωμένα περιστατικά και πως από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποίησα δημοσίως οξείες πολιτικές φράσεις που δεν ήταν ικανές να δημιουργήσουν προτροπή σε βίαια. Αν είχα κάνει δημόσια ρητορική μίσους θα έπρεπε να φυλακιστώ τη στιγμή που την έκανα» ανέφερε.

«Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα έπρεπε να ανοίξουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Χάθηκε τελείως ο έλεγχος. Ότι βιώνω ως Έλληνας πολίτης τόσα χρόνια είναι επειδή άνοιξαν τα γραφεία. Αλλά βίωνε το κόμμα τρομερή άνθιση» συμπλήρωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της κατάστασης με τροπολογίες που ανέκοψαν την πορεία του δικού του κόμματος στις εκλογές. «Ο Τζανερρίκος έκανε σοβαρή καταγγελία και είπε ότι ο Γεραπετρίτης του ζήτησε να κόψει το κόμμα Κασιδιάρη για να τον κάνει πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής μετά την αφυπηρέτησή του. Από τη μία είχαμε, άθλιες εγκληματικές πράξεις, την ανθρωποκτονία του Φύσσα και την επίθεση στους αλιεργάτες, που συνέβη από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν είχα ευθύνη εγώ ως βουλευτής του κόμματος. Από την πρώτη στιγμή, την ίδια ημέρα βγήκα και καταδίκασα την ανθρωποκτονία πέντε φορές και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα που συνδέονται με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη», είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Κανονικά πρέπει να καλεί ο στρατός σε εκπαίδευση»

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν τελικά εκπαίδευε μέλη της οργάνωσης, είπε: «Ήμουν καταδρομέας. Κανονικά πρέπει να καλεί ο στρατός σε εκπαίδευση. Όμως με άδεια του ΓΕΣ γίνονται πορείες…». Αρνήθηκε ότι έχει λάβει μέρος σε οποιοδήποτε επεισόδιο απ’ όσα αναφέρθηκαν, ενώ σε ένα περιστατικό υποστήριξε πως βρέθηκε σε εκδήλωση για να απευθύνει χαιρετισμό και δεν αντιλήφθηκε επεισόδια.

Για την εμφάνιση μελών του κόμματος σε εκδήλωση στο Μελιγαλά και τον στρατιωτικό βηματισμό, υποστήριξε ότι ήταν δική του ιδέα, αλλά το έχει μετανιώσει. «Μέσα στους χιλιάδες, οι δικοί μας ήταν δεκάδες πολύ λίγοι. Προσωπικά δεν φορούσα ποτέ το παντελόνι αλλά το μαύρο μπλουζάκι ήταν τρέιντ μαρκ. Δίκη μου ιδέα ο βηματισμός και το έχω μετανιώσει από τότε πολλές φορές. Μου έκανε κάκιστη εντύπωση που μαζεύονταν αυτός ο κόσμος και μιλούσαν και γελούσαν. Έπρεπε να τιμούμε τους πεσόντες όπως στο σχολείο, να κάνουμε παρέλαση… Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται πως προσπαθώ να δώσω το βήμα και δεν μπορώ. Φαεινή ιδέα που έχω μετανιώσει πολύ» απάντησε ο κατηγορούμενος.

«Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία Φύσσα και πως ενημερώθηκε την επόμενη ημέρα. «Για τη δολοφονία Φύσσα ενημερώθηκα το επόμενο πρωί από τους δημοσιογράφους. Μου είπαν τότε να σχολιάσω και έλεγαν ότι έγινε για οπαδικούς λόγους η δολοφονία. Όταν έμαθα ότι χρεώνεται σε μέλος της Χρυσής Αυγής είπα ότι μαζί του δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή» σημείωσε και ισχυρίστηκε ότι για το έγκλημα αυτό δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός.

«Έγινε το έγκλημα αυτό και δολοφόνησε κι εμένα κατά κάποιο τρόπο. Έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει! Έχω καταδικάσει την ημέρα που το έμαθα, στη Βουλή μετά. Ζήτησα να κάνουμε ενός λεπτού σιγή στη Βουλή επειδή δολοφονήθηκε Έλληνας πολίτης και σηκώθηκαν να φύγουν» είπε σε σημείο της απολογίας του για τη δολοφονία Φύσσα.

Κατηγορούμενος: Το έμαθα την επόμενη ημέρα από δημοσιογράφους που ήθελαν να κάνω δηλώσεις για το ζήτημα. Μου είχαν πει το ρεπορτάζ έλεγε ότι τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο.

Πρόεδρος: Δηλαδή όταν δώσατε τις συνεντεύξεις δεν γνωρίζετε ότι ο Ρουπακιάς; Και ότι στο μέρος εκεί υπήρχαν αρκετά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας;

Κατηγορούμενος: Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες μου.

Πρόεδρος: Πως το κρίνετε εσείς αυτό;

Κατηγορούμενος: Όταν το έμαθα… έχω πει ότι η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Είναι καταδικαστέο γιατί πέθανε ένας συμπολίτης μας, αλλά για μένα είναι δύο φορές καταδικαστέο γιατί ο δράστης ήταν στη Χρυσή Αυγή. Άθλιο έγκλημα που έγινε μπροστά σε μεγάλη ομάδα αστυνομικών και δεν το πρόλαβε κανείς και με δολοφόνησε κι εμένα γιατί έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει. Καταδικάζω συνέχεια αυτό το έγκλημα…

Σε σχόλιο της προέδρου της έδρας ότι ο λόγος του «δεν είναι κατευναστικός…», ο Κασιδιάρης απάντησε πως «πρέπει να βλέπουμε τον περιβάλλοντα χώρο και συνθήκες… παραδείγματος χάριν, για το χαστούκι στην Κανέλλη πολλοί πολίτες με συνεχάρησαν, και έπρεπε να κατευνάσω αυτό που εισέπραττα από τους πολίτες και για αυτό έκανα τις πρώτες δηλώσεις. Δεν ήθελα η δημόσια εικόνα μου να είναι αυτή, ότι θα μπούμε με χαστούκια στη Βουλή. Είπα όχι είμαστε κατά της βίας, και αυτό πέρασε παντού».

