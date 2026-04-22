Νέος γιγάντιος δεινόσαυρος ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι είχε μήκος περίπου 20 μέτρα, δηλαδή σημαντικά μικρότερο από τους πιο γνωστούς «γίγαντες» της κατηγορίας,

Δημήτρης Δρίζος

Νέος γιγάντιος δεινόσαυρος ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή

Φωτογραφία από το απολίθωμα δεινοσαύρου στην Αργεντινή

  • Ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή το νέο είδος σαυρόποδου Bicharracosaurus dionidei, μήκους περίπου 20 μέτρων και ηλικίας 155 εκατομμυρίων ετών.
  • Το Bicharracosaurus συνδυάζει χαρακτηριστικά από διαφορετικές ομάδες σαυρόποδων, όπως τους βραχιοσαυρίδες και τον Diplodocus, υποδεικνύοντας ενδιάμεση εξελικτική θέση.
  • Η φυλογενετική ανάλυση δείχνει ότι το είδος σχετίζεται με τους βραχιοσαυρίδες και αποτελεί τον πρώτο εκπρόσωπο αυτής της οικογένειας από την Ιουρασική περίοδο της Νότιας Αμερικής.
  • Η ανακάλυψη στη νότια Αργεντινή εμπλουτίζει τη γνώση για την εξέλιξη των σαυρόποδων στο νότιο ημισφαίριο, περιοχή με περιορισμένα έως τώρα απολιθώματα.
  • Τα απολιθώματα βρέθηκαν στον γεωλογικό σχηματισμό Cañadón Calcáreo και φυλάσσονται στο Museo Paleontológico Egidio Feruglio για περαιτέρω μελέτη.
Μια νέα ανακάλυψη από την Αργεντινή έρχεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές της εξέλιξης των δεινοσαύρων, καθώς οι επιστήμονες εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος σαυρόποδου, το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά από διαφορετικές οικογένειες αυτών των γιγάντιων ζώων.

Το νέο είδος, Bicharracosaurus dionidei, εντοπίστηκε στη νότια Αργεντινή και, αν και μικρότερο σε σχέση με άλλα σαυρόποδα, εντυπωσιάζει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι είχε μήκος περίπου 20 μέτρα, δηλαδή σημαντικά μικρότερο από τους πιο γνωστούς «γίγαντες» της κατηγορίας, όπως ο Diplodocus και ο Brachiosaurus, που μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 40 μέτρα.

Τα σαυρόποδα είναι από τα πιο εμβληματικά ζώα της προϊστορίας, με τεράστιο σώμα, μακρύ λαιμό και ουρά, και σχετικά μικρό κεφάλι. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα που έχουν υπάρξει ποτέ.

Τα ευρήματα και η ηλικία του απολιθώματος

Οι ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν σημαντικά τμήματα του σκελετού, μεταξύ των οποίων περισσότερους από 30 σπονδύλους από τον λαιμό, τη ράχη και την ουρά, καθώς και πλευρά και τμήμα της λεκάνης. Η ανάλυση των οστών έδειξε ότι ανήκαν σε ενήλικο ζώο, το οποίο ζούσε πριν από περίπου 155 εκατομμύρια χρόνια, όταν η περιοχή αποτελούσε μέρος της υπερηπείρου Γκοντβάνα.

Αυτό που κάνει το Bicharracosaurus dionidei να ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών από διαφορετικές ομάδες σαυρόποδων. Ορισμένα οστά θυμίζουν έντονα τον Giraffatitan, ένα είδος που έχει βρεθεί στην Τανζανία και ανήκει στους βραχιοσαυρίδες. Άλλα, κυρίως οι ραχιαίοι σπόνδυλοι, παρουσιάζουν ομοιότητες με τον Diplodocus και συγγενικά είδη της Βόρειας Αμερικής.

Αυτός ο συνδυασμός στοιχείων υποδηλώνει ότι το είδος καταλαμβάνει μια ενδιάμεση θέση στην εξελικτική πορεία των σαυρόποδων, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για το πώς εξελίχθηκαν οι διαφορετικές ομάδες.

Νέα δεδομένα για την εξέλιξη στο νότιο ημισφαίριο

Σύμφωνα με τη διδακτορική ερευνήτρια Alexandra Reutter, η οποία ηγήθηκε της μελέτης, η φυλογενετική ανάλυση δείχνει ότι το νέο είδος σχετίζεται με την οικογένεια των βραχιοσαυριδών. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, πρόκειται για τον πρώτο εκπρόσωπο αυτής της ομάδας από την Ιουρασική περίοδο της Νότιας Αμερικής.

Μέχρι σήμερα, οι γνώσεις για την εξέλιξη των σαυρόποδων της Ύστερης Ιουρασικής περιόδου βασίζονταν κυρίως σε απολιθώματα από τη Βόρεια Αμερική και άλλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου. Στο νότιο ημισφαίριο, οι σχετικές ανακαλύψεις ήταν περιορισμένες, με την Τανζανία να αποτελεί για χρόνια τη μοναδική σημαντική πηγή δεδομένων.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Oliver Rauhut, τονίζει ότι η περιοχή της επαρχίας Τσουμπούτ στην Αργεντινή προσφέρει πλέον κρίσιμο συγκριτικό υλικό, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αναθεωρήσουν και να εμπλουτίσουν την κατανόησή τους για την εξέλιξη αυτών των ζώων, ειδικά στο νότιο ημισφαίριο.

Η ιστορία πίσω από την ανακάλυψη

Τα πρώτα απολιθώματα του Bicharracosaurus dionidei εντοπίστηκαν από έναν βοσκό, τον Dionide Mesa, στο αγρόκτημά του. Προς τιμήν του, το είδος πήρε το όνομά του, ενώ η ονομασία «Bicharracosaurus» προέρχεται από τη λαϊκή ισπανική λέξη «bicharraco», που σημαίνει «μεγάλο ζώο».

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στον γεωλογικό σχηματισμό Cañadón Calcáreo, στην Παταγονία, και σήμερα φυλάσσονται στο Museo Paleontológico Egidio Feruglio, όπου συνεχίζεται η μελέτη τους.

Ένα νέο κομμάτι στο παζλ της προϊστορίας

Η ανακάλυψη αυτή δεν αφορά μόνο ένα ακόμη είδος δεινοσαύρου. Αντίθετα, προσφέρει ένα σημαντικό «κλειδί» για την κατανόηση της εξέλιξης των σαυρόποδων και γεφυρώνει το κενό μεταξύ των ευρημάτων του βόρειου και του νότιου ημισφαιρίου.

Σε μια εποχή όπου κάθε νέο απολίθωμα μπορεί να ανατρέψει καθιερωμένες θεωρίες, το Bicharracosaurus dionidei έρχεται να υπενθυμίσει ότι η Γη εξακολουθεί να κρύβει μυστικά εκατομμυρίων ετών, περιμένοντας να αποκαλυφθούν.

