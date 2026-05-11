ΣΚΑΪ: Η Σία Κοσιώνη έφυγε, η Χριστίνα Βίδου έρχεται απόψε στο δελτίο – Η κοινή φωτογραφία

Η Σία Κοσιώνη, το βράδυ της Παρασκευής, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ολοκληρώνοντας μία συνεργασία 20 ετών.

«Μαζί με το δελτίο ολοκληρώνεται και το δικό μου ταξίδι στον ΣΚΑΪ. Ήταν τιμή μου να με εμπιστευτείτε. Στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, αληθινό ενδιαφέρον στα δύσκολα και χωρίς καμία απόκλιση από τις αρχές μου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς τους συνεργάτες μου. Τους ευγνωμονώ. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Σία Κοσιώνη στην αποφώνηση του δελτίου.

Απόψε δεν θα βρεθεί στο συνηθισμένο πόστο, με τη Χριστίνα Βίδου να παίρνει προσωρινά τη σκυτάλη. Η δημοσιογράφος θα αναλάβει, για κάποιο διάστημα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού του Φαλήρου.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χριστίνα Βίδου ανάρτησε μια φωτογραφία της αγκαλιά με την Σία Κοσιώνη, το απόγευμα της Δευτέρας. «Respect μικρή μου», έγραψε η δημοσιογράφος.