Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα και τον παππού του

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έναν μήνα μετά την απώλεια του πατέρα του, του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, το μεσημέρι της Κυριακής (28/9) ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του OPEN μοιράστηκε μια φωτογραφία από τον τάφο του πατέρα του, ο οποίος είναι και πάλι «ενωμένος» με τον αείμνηστο ηθοποιό και δικό του πατέρα, Λάμπρο Κωνσταντάρα, μετά από τόσα χρόνια.

«Χαμογελαστοί μαζί», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

