Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του: «Θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς εκείνον»

Για τα πρώτα Χριστούγεννα μετά τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα και πόσο δύσκολο θα είναι για τον ίδιο και την οικογένειά του, μίλησε σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί θα ’ναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου, που δεν το ’χω ακόμα ψιλοκαταλάβει. Οικογενειακά, αλλά θα είναι και η πρώτη φορά που θα αλλάξω χρόνο μακριά, με καλούς φίλους. Είναι κι αυτό μια πρόκληση» ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο καλύτερο δώρο που έχει λάβει, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας απάντησε: «Ήταν ένα πιάνο. Υπάρχει ακόμα και ήταν ό,τι πιο πολύτιμο, κάτι που ήθελα πάρα πολύ».

