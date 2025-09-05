Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφουν – Αυτή είναι η ομάδα τους

Συνεργάστηκαν το καλοκαίρι, πέτυχαν τον στόχο τους και χάρισαν στο OPEN διψήφια ποσοστά. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφουν τη χειμερινή σεζόν, αυτή τη φορά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

«Ανανεωμένοι, με ανεβασμένη διάθεση και έτοιμοι για μία δυναμική νέα χρονιά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου έρχονται τον Σεπτέμβριο στο OPEN και μας καλούν σε … Ραντεβού το ΣΚ.

Το αγαπημένο δίδυμο επιστρέφει και υπόσχεται να δώσει άλλο αέρα στα Σαββατοκύριακά μας με πολλή χαρά, ζωντάνια και θετική διάθεση. Μετά από μια εξαιρετική καλοκαιρινή διαδρομή ο Λάμπρος και η Ιωάννα θα μας λένε την πιο αισιόδοξη καλημέρα κάθε Σαββατοκύριακο στο OPEN σε μια εκπομπή που θα τα έχει όλα. Πλούσιο και αποκλειστικό ρεπορτάζ για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, συνεντεύξεις με αγαπημένα πρόσωπα και όλα τα καυτά νέα της showbiz και της τηλεόρασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του OPEN.

Ο Λάμπρος, η Ιωάννα και η ομάδα τους έχουν ετοιμάσει το πιο ανατρεπτικό «Ραντεβού το ΣΚ» και τα Σαββατοκύριακα θα γεμίζουν χρώμα, κέφι και ζωντάνια με την πιο όμορφη παρέα!

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μαζί τους θα είναι ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας, η Βάσω Μητρομάρα και η Αλεξάνδρα Τσόλκα, της οποίας η επιστροφή αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη.

