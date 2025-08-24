Ιωάννα Μαλέσκου: Ποζάρει με μαγιό στις διακοπές της και στέλνει μήνυμα όλο νόημα
Η Ιωάννα Μαλέσκου απολαμβάνει τις διακοπές της, μετά το τέλος της εκπομπής «Καλοκαιρινό Ραντεβού»
Η παρουσιάστρια του OPEN, Ιωάννα Μαλέσκου, ξεκίνησε και τις ετοιμασίες για τη βάπτιση της κόρης της, γεγονός που είχε αποκαλύψει η ίδια μέσα από δημοσίευση στο Instagram.
Στις νέες της αναρτήσεις, την βλέπουμε να ποζάρει με μαύρο μπικίνι στη θάλασσα, εντυπωσιάζοντας με τους καλλίγραμμους κοιλιακούς της.
«Να “αδειάζεις” για να γεμίζεις. Αξία ανεκτίμητη. Είναι μέρος, είναι άνθρωποι, είναι στιγμές; Ό,τι κι αν είναι, βρες το. Καλημέρες», έγραψε η Ιωάννα Μαλέσκου στη λεζάντα της ανάρτησης.
