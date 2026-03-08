Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73: Άνετη νίκη πριν τη… γαλλική «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα κι επικράτησε 100-73 του ΠΑΟΚ, πριν από τη… γαλλική «διπλή» του εβδομάδα στη Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει Παρί και Μονακό.

Newsbomb

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73: Άνετη νίκη πριν τη… γαλλική «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague
LIVE C
INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «19 στα 19» στη Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός το έπραξε με σχετική άνεση, καθώς πέτυχε τη 10η «100άρα» του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον αυξημένο χρόνο συμμετοχής λόγω της απουσίας του Σάσα Βεζένκοφ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 10/12 σουτ. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε στο 11-6, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μιντάουγκας Ντίμσα με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός στρέφει, πλέον, την προσοχή του στη Euroleague, όπου την ερχόμενη εβδομάδα ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τις Παρί και Μονακό. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup στο κλειστό της Πυλαίας (11/3).

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καλύτερα στο ματς και με σερί 8-0 προηγήθηκαν 14-5, ενώ με τρίποντο του Πίτερς απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα (17-7), 3:48 πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 17-11, ωστόσο ακολούθησε νέο 8-0 των Πειραιωτών που «έκλεισαν» την πρώτη περίοδο στο +14 (25-11).

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός συντηρούσε ένα ευρύ προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +18, ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντέδρασε και με σερί 10-0 μείωσε σε 41-33, 36 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» πάλι την υπέρ τους διαφορά, με τον Πίτερς να «γράφει» το 59-42, 3:56 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ενώ, με 1:11 να απομένουν για τη λήξη, ο ίδιος παίκτης με λέι απ έφερε τον Ολυμπιακό στο +21 (69-48). Στο υπόλοιπο του ματς δεν άλλαξε κάτι, με τον Τζόουνς να διαμορφώνει με 2/2 βολές, 5:35 πριν από τη λήξη, το 85-56.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Θεονάς, Χατζημπαλίδης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 4, Ουόρντ 7 (1), Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης 3, Παπανικολάου 10 (2), Νετζήπογλου 7 (1), Ντόρσεϊ 8 (2), Πίτερς 26 (3), Χολ 10, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 11 (2).
ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 5, Μέλβιν 12 (1), Ταϊρί 10 (2), Κόνιαρης 6 (1), Χουγκάζ 2, Ομορούγι 10, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης 5 (1), Φίλλιος 6 (1), Μουρ 4, Ντίμσα 13 (2).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε λεωφορείο - Συνελήφθη ο φίλος του, έκαναν χρήση ναρκωτικών

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 20χρονη: Την απήγαγε ο πρώην σύντροφός της, που την απειλούσε με γυμνές φωτογραφίες

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: ¨Εκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

15:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα της ΠΑΕ προς τον κόσμο – Λίγα εισιτήρια διαθέσιμα

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία σε Γερμανία και Μαγιόρκα

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική τεχνολογία βρέθηκε στο drone που χτύπησε τη βάση της RAF στην Κύπρο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες μετασεισμοί και ζημιές σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

15:14LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Κάλεσα τον Χριστό στο σπίτι μου και ήρθε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα»

15:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό

14:59ΥΓΕΙΑ

Από το άγχος στην επιλογή: Η επιστήμη ως σύμμαχος της γυναίκας

14:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73: Άνετη νίκη πριν τη… γαλλική «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague

14:39LIFESTYLE

Lady Gaga: Πώς αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Γκάφα του Κρεμλίνου: Ανάρτησαν βίντεο του Πούτιν να βήχει στο μήνυμά του για την ημέρα της Γυναίκας

14:21ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Δεν υφίσταται συμμετοχή ή εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν - Τι είπε για Κύπρο και ιταλικές φρεγάτες FREMM

14:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Γρίφος» η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» | Οι σκέψεις του Λουτσέσκου

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ενισχύονται συνεχώς οι στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί - Η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού

13:48LIFESTYLE

Το βίντεο της Finos Film για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Οι μεγάλες πρωταγωνίστριες

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Μοτοπορεία από τα Μάλγαρα κι αγώνας δρόμου από τη Λάρισα για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη - Εικόνες και βίντεο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκανε... fly over στη νησίδα για να αποφύγει την κίνηση - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: ¨Εκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

15:14LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Κάλεσα τον Χριστό στο σπίτι μου και ήρθε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα»

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τον σεισμό στη Θεσπρωτία: Στα αυτοκίνητά τους ξημερώθηκαν κάτοικοι των Ιωαννίνων - Πού υπάρχουν ζημιές

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική τεχνολογία βρέθηκε στο drone που χτύπησε τη βάση της RAF στην Κύπρο

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί ως ανώτατος ηγέτης ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Γιατί δεν ανακοινώνεται επίσημα

15:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες μετασεισμοί και ζημιές σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

13:48LIFESTYLE

Το βίντεο της Finos Film για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Οι μεγάλες πρωταγωνίστριες

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκανε... fly over στη νησίδα για να αποφύγει την κίνηση - Βίντεο

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

14:21ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Δεν υφίσταται συμμετοχή ή εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν - Τι είπε για Κύπρο και ιταλικές φρεγάτες FREMM

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Αξιολόγηση Ισραηλινών αξιωματούχων για τον πόλεμο με το Ιράν: Η Τεχεράνη θα επιτεθεί με σφοδρότητα τις επόμενες ημέρες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ