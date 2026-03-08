Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73: Άνετη νίκη πριν τη… γαλλική «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «19 στα 19» στη Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός το έπραξε με σχετική άνεση, καθώς πέτυχε τη 10η «100άρα» του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον αυξημένο χρόνο συμμετοχής λόγω της απουσίας του Σάσα Βεζένκοφ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 10/12 σουτ. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε στο 11-6, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μιντάουγκας Ντίμσα με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός στρέφει, πλέον, την προσοχή του στη Euroleague, όπου την ερχόμενη εβδομάδα ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τις Παρί και Μονακό. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup στο κλειστό της Πυλαίας (11/3).

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καλύτερα στο ματς και με σερί 8-0 προηγήθηκαν 14-5, ενώ με τρίποντο του Πίτερς απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα (17-7), 3:48 πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 17-11, ωστόσο ακολούθησε νέο 8-0 των Πειραιωτών που «έκλεισαν» την πρώτη περίοδο στο +14 (25-11).

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός συντηρούσε ένα ευρύ προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +18, ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντέδρασε και με σερί 10-0 μείωσε σε 41-33, 36 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» πάλι την υπέρ τους διαφορά, με τον Πίτερς να «γράφει» το 59-42, 3:56 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ενώ, με 1:11 να απομένουν για τη λήξη, ο ίδιος παίκτης με λέι απ έφερε τον Ολυμπιακό στο +21 (69-48). Στο υπόλοιπο του ματς δεν άλλαξε κάτι, με τον Τζόουνς να διαμορφώνει με 2/2 βολές, 5:35 πριν από τη λήξη, το 85-56.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Θεονάς, Χατζημπαλίδης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 4, Ουόρντ 7 (1), Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης 3, Παπανικολάου 10 (2), Νετζήπογλου 7 (1), Ντόρσεϊ 8 (2), Πίτερς 26 (3), Χολ 10, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 11 (2).

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 5, Μέλβιν 12 (1), Ταϊρί 10 (2), Κόνιαρης 6 (1), Χουγκάζ 2, Ομορούγι 10, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης 5 (1), Φίλλιος 6 (1), Μουρ 4, Ντίμσα 13 (2).

