Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε εξιτήριο την επομένη της χειρουργικής επέμβασης

Ούτε ένα 24ωρο δεν έμεινε στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη στη χολή.

Ο γνωστός τραγουδιστής, εισήχθη την προηγούμενη Τρίτη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς είχε προσβληθεί από γρίπη Τύπου Α. Ωστόσο, είχε και πόνους στην κοιλιακή χώρα, οι οποίοι δεν υποχωρούσαν παρότι η γρίπη εξασθενούσε.

Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν το πρόβλημα στη χολή, το οποίο έχριζε χειρουργικής επέμβασης. Έτσι αποφασίστηκε να κάνει το χειρουργείο, και χθες το πρωί υπεβλήθη σε επιτυχή επέμβαση.

Οι γιατροί έδωσαν το «πράσινο φως» μετά τις τελευταίες εξετάσεις, και πλέον ο καλλιτέχνης πήρε εξιτήριο κι αναρρώνει στο σπίτι του, ενώ μετράει ήδη αντίστροφα για να επιστρέψει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν.

Μετά το χειρουργείο μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου στο οποίο τραγουδά ήταν ο πρώτος που τον επισκέφθηκε για να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση.

