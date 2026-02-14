Γιώργος Μαζωνάκης: Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση ο τραγουδιστής

Με επιτυχία στέφθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα, δεν αποκλείεται, ο τραγουδιστής να πάρει εξιτήριο ακόμα κι αύριο Κυριακή (15/2).

Ο αγαπητός τραγουδιστής αντιμετώπιζε πρόβλημα με τη χολή του και οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν να τον υποβάλουν σε χειρουργική επέμβαση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το χειρουργείο το πρωί του Σαββάτου (14/2) κι αναρρώνει στο ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής όπου νοσηλεύεται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Τον επισκέφθηκε ο επιχειρηματίας του κέντρου που εμφανίζεται

Ο Μαζωνάκης δέχθηκε και την πρώτη του επίσκεψη λίγη ώρα αφού βγήκε από το χειρουργείο, καθώς τον επισκέφθηκε ο επιχειρηματίας που έχει το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται ο γνωστός τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο με γρίπη τύπου Α ωστόσο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αποκάλυψαν ότι οι πόνοι που τον ταλαιπωρούσαν δεν ήταν από τη γρίπη, αλλά από τη χολή και γι αυτό οι γιατροί αποφάσισαν να τον υποβάλουν σε χειρουργική επέμβαση.