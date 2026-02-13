Γιώργος Μαζωνάκης: Ήθελε να πάει να τραγουδήσει, λέει ο γιατρός του - Τα νεότερα για την υγεία του

Σε καλή κατάσταση είναι η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος την Τρίτη εισήχθη σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό, σύμφωνα με τον γιατρό που τον παρακολουθεί.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Ζαφειρίου μιλώντας στο LiveNews, ο τραγουδιστής θα υποβληθεί σε χειρουργείο αύριο, Σάββατο, καθώς εντοπίστηκε χολολιθίαση, δηλαδή πέτρα στη χολή, εύρημα στο οποίο οι γιατροί κατέληξαν τυχαία, καθώς αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο ιδιωτικό θεραπευτήριο με γρίπη Α. Η αφαίρεση της πέτρας θα γίνει λαπαροσκοπικά, ενώ η αποθεραπεία θα διαρκέσει το πολύ μία εβδομάδα.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο γιατρός του, ο καλλιτέχνης είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ζήτησε μέχρι και άδεια την Πέμπτη για να πάει να τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, ωστόσο οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος επιβεβαίωσε την καλή ψυχολογία του καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι πρόκειται για επέμβαση ρουτίνας και σύντομα θα βρίσκεται σπίτι του. Όπως είπε, δεν αποκλείεται την ερχόμενη εβδομάδα να βρίσκεται και πάλι πάνω στη σκηνή.

Διαβάστε επίσης