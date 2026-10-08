Τρελή καταδίωξη από Σέρρες μέχρι Θεσσαλονίκη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες - Το έσκασε πεζός ο οδηγός

Snapshot Ένα ΙΧ με βουλγαρικές πινακίδες δεν σταμάτησε σε αστυνομικό σήμα στις Σέρρες, προκαλώντας καταδίωξη.

Η καταδίωξη διήρκεσε περίπου 70 χιλιόμετρα μέχρι να ακινητοποιηθεί το όχημα στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως.

Στο όχημα βρέθηκαν 7 παράτυποι μετανάστες, ενώ ο οδηγός διέφυγε πεζός και αναζητείται. Snapshot powered by AI

Μια τρελή καταδίωξη, η κατάληξη της οποίας καταγράφηκε σε ζωντανή σύνδεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Ένα ΙΧ με βουλγαρικές πινακίδες, δεν σταμάτησε σε σήμα που έγινε στον οδηγό του από τους αστυνομικούς στο ύψος των Σερρών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Το μαύρο station wagon μάρκας Peugeot συνέχισε την τρελή πορεία του με τα περιπολικά να το παίρνουν στο κατόπι, ωστόσο, χρειάστηκαν περίπου 70 χιλιόμετρα για να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο.

Τελικά στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως το IX ακινητοποιήθηκε αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα έχοντας παραβιάσει νωρίτερα τον... μισό ΚΟΚ. Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν 7 παράτυποι μετανάστες ενώ ο οδηγός διέφυγε πεζός κι αναζητείται.