Ηράκλειο: Δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών - Μίσθωση ακινήτου για ένα χρόνο

Κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο –

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Ηράκλειο: Δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών - Μίσθωση ακινήτου για ένα χρόνο
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  • Κατατέθηκε τροπολογία για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στη θέση «Λιναρίδι» στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
  • Η μίσθωση του ακινήτου θα είναι για ένα έτος, από 6 Οκτωβρίου 2026, με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ.
  • Η δομή θα λειτουργεί υπό την αποκλειστική εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και θα παραμείνει ενεργή όσο υφίστανται έκτακτες ανάγκες.
  • Η τροπολογία αποσκοπεί στην άμεση υποδοχή, ταυτοποίηση και καταγραφή μεταναστών για την αποφυγή συγκεντρώσεων σε ακατάλληλους χώρους με αρνητικές συνέπειες.
  • Η καθυστέρηση στη δημιουργία της δομής ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.
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Τη δημιουργία και λειτουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στη θέση «Λιναρίδι», στην περιοχή Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα και αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών για τη δημιουργία και λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, επικαλούμενη τις έκτακτες μεταναστευτικές ροές στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Το κείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης, προβλέπει τη μίσθωση ή υπεκμίσθωση του ακινήτου από τις 6 Οκτωβρίου 2026 για ένα έτος, με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Το ποσό καθορίζεται βάσει έκθεσης εκτίμησης ορκωτού εκτιμητή, ενώ η καταβολή του προβλέπεται να γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων 'Ασυλο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τον κύριο, τον νόμιμο κάτοχο ή τον νόμιμο διαχειριστή του ακινήτου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολόγηση, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άμεση υποδοχή, περίθαλψη, ταυτοποίηση και καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα. Η καθυστέρηση δημιουργίας της δομής, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, ενδέχεται να οδηγήσει σε παρατεταμένη συγκέντρωση πληθυσμών σε πρόχειρους ή ακατάλληλους χώρους, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία και κινδύνους για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίδιων των μεταναστών.

Η δομή υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η λειτουργία της προβλέπεται να συνεχίζεται για όσο διάστημα υφίστανται οι έκτακτες ανάγκες που δικαιολογούν τη δημιουργία της, με την ύπαρξη ή την παύση τους να διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

Η τροπολογία συνδέει, επομένως, την αντιμετώπιση των έκτακτων μεταναστευτικών ροών με την επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης της δομής στους Αθανάτους.

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