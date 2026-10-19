Σάμος: Νέο ναυάγιο με 6 νεκρούς και 14 διασωθέντες - Συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής

Snapshot Έξι αλλοδαποί, πέντε άνδρες και μία γυναίκα, βρέθηκαν νεκροί σε ναυάγιο βόρεια της Σάμου.

Διασώθηκαν 14 άνδρες, από τους οποίους τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι στο Κέντρο Ελεγχόμενης Δομής Σάμου.

Οι έξι νεκροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σάμου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Συνελήφθη ένας εκ των διασωθέντων, υπήκοος Ιράν, κατηγορούμενος ως διακινητής των επιβαινόντων.

Στην περιοχή παραμένουν πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας για την επιχείρηση. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, όπου έξι αλλοδαποί, πέντε άνδρες και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από την επιχείρηση διασώθηκαν συνολικά 14 άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι Βαθέος της Σάμου. Τρεις από αυτούς διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ οι υπόλοιποι 11 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Ελεγχόμενης Δομής (ΚΕΔ) Σάμου.

Οι έξι νεκροί μεταφέρθηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές προχώρησαν στην αναγνώριση και σύλληψη ενός εκ των διασωθέντων, υπηκόου Ιράν, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής των υπόλοιπων επιβαινόντων.

Στην περιοχή παραμένουν ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης.

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