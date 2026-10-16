Τραγωδία στη Γκάμπια: 12 νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοικτά του νησιού Τζίνακ. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των επιβαινόντων

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραγωδία στη Γκάμπια: 12 νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες
NEWSBOMB
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ναυάγιο σκάφους με μετανάστες ανοικτά της Γκάμπιας.
  • Ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο σκάφος παραμένει άγνωστος.
  • Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται γύρω από το νησί Τζίνακ για τον εντοπισμό επιζώντων.
  • Η θαλάσσια διαδρομή προς τα Κανάρια Νησιά θεωρείται επικίνδυνη λόγω υπερφορτωμένων και ακατάλληλων σκαφών.
  • Οι αυστηρότεροι έλεγχοι στη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία και το Μαρόκο έχουν μετατοπίσει τις αναχωρήσεις νοτιότερα, αυξάνοντας τη δυσκολία και τους κινδύνους του ταξιδιού.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της χώρας.

Τα δώδεκα πτώματα ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το ναυάγιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι επέβαιναν συνολικά στο σκάφος.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται ανοικτά του νησιού Τζίνακ, με τις αρχές να αναζητούν τυχόν επιζώντες.

Η θαλάσσια διαδρομή του Ατλαντικού προς τα Κανάρια Νησιά παραμένει μία από τις επικίνδυνες οδούς που ακολουθούν μετανάστες από τη δυτική Αφρική στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη. Πολλοί ταξιδεύουν με υπερφορτωμένα και συχνά ακατάλληλα πλοιάρια, επιχειρώντας ένα ταξίδι που μπορεί να διαρκέσει ημέρες.

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την ενίσχυση των θαλάσσιων ελέγχων από τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία και το Μαρόκο, οι αναχωρήσεις έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα, μεταξύ άλλων προς τη Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου και τη Γουινέα.

Η αλλαγή αυτή μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τη θαλάσσια διαδρομή προς τα Κανάρια Νησιά και, μαζί της, τους κινδύνους για όσους επιχειρούν να τη διασχίσουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για ενδεχόμενη προεδρική χάρη στην Γκίλφοϊλ: «Δεν θέλω να το σκέφτομαι» – «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα»

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά κατά του Ιράν» – Τι είπε για χερσαίες δυνάμεις

03:36NEWSBOMB

Τραγωδία στη Γκάμπια: 12 νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ενέργεια: Ολονύχτιο παζάρι στη Σύνοδο Κορυφής – Η μάχη για το ETS, ο δύσκολος συμβιβασμός των «27» και η παρέμβαση Μητσοτάκη

02:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Συνεχίζονται οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα των 4.747 προσλήψεων στο Δημόσιο (ΠΕ)

02:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Άνοδος άνω του 1% για τον Dow Jones– Οριακά κέρδη για S&P 500 και Nasdaq

01:56ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον – Ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκε ο δράστης

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση ο Ντίτερς – Κατέθεσε αγωγή κατά της Γκιλφόιλ και προαναγγέλλει ηχητικό 16 λεπτών που, όπως ισχυρίζεται, «μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση Τραμπ»

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Χωρίς συμπεράσματα για την ενέργεια – Τα επόμενα βήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

00:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λήξη συναγερμού στα Σεπόλια: Συνελήφθη ο άνδρας που πετούσε κεραμίδια από ταράτσα

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεν - ΟΦΗ 2-1: Πάλεψε παλικαρίσια, αλλά... λύγισε στο τέλος

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1: Ο Ορτέγκα τον κράτησε όρθιο και έφυγε με σπουδαίο "διπλό"

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες στο Ρέθυμνο: Οι τουρίστες φωτογράφιζαν τα πελώρια κύματα

23:48WHAT THE FACT

Μια χελώνα 194 ετών ίσως κρατά το «κλειδί» της μακροζωίας– Το εντυπωσιακό εύρημα στο DNA της

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Βίαια επεισόδια στο Μπουένος Άιρες και συγκρούσεις με την αστυνομία - Βίντεο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νομοθετικό κενό άφησε 80χρονη με χρέος 10.000 ευρώ

23:17ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ παρέβη τον πιο σημαντικό κανόνα του Τραμπ

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Σεπόλια: Άνδρας εκσφενδονίζει τούβλα από ταράτσα – Ζημιές σε οχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:27ΚΑΙΡΟΣ

Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

23:17ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ παρέβη τον πιο σημαντικό κανόνα του Τραμπ

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται μίνι κακοκαιρία, με πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

«Εμπόλεμη ζώνη» στη Ρόδο: Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς - Ανάμεσά τους μητέρες με παιδιά

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση ο Ντίτερς – Κατέθεσε αγωγή κατά της Γκιλφόιλ και προαναγγέλλει ηχητικό 16 λεπτών που, όπως ισχυρίζεται, «μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση Τραμπ»

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε μετά από 2.000 χρόνια η διαδρομή που πιθανόν διένυσε ο Ιησούς προς τη σταύρωση

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ενέργεια: Ολονύχτιο παζάρι στη Σύνοδο Κορυφής – Η μάχη για το ETS, ο δύσκολος συμβιβασμός των «27» και η παρέμβαση Μητσοτάκη

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

23:48WHAT THE FACT

Μια χελώνα 194 ετών ίσως κρατά το «κλειδί» της μακροζωίας– Το εντυπωσιακό εύρημα στο DNA της

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: 57χρονος κατέρρευσε ενώ βοηθούσε φίλο του να μεταφέρει έπιπλα

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

00:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λήξη συναγερμού στα Σεπόλια: Συνελήφθη ο άνδρας που πετούσε κεραμίδια από ταράτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ