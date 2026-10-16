Τραγωδία στη Γκάμπια: 12 νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες

Snapshot Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ναυάγιο σκάφους με μετανάστες ανοικτά της Γκάμπιας.

Ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο σκάφος παραμένει άγνωστος.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται γύρω από το νησί Τζίνακ για τον εντοπισμό επιζώντων.

Η θαλάσσια διαδρομή προς τα Κανάρια Νησιά θεωρείται επικίνδυνη λόγω υπερφορτωμένων και ακατάλληλων σκαφών.

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι στη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία και το Μαρόκο έχουν μετατοπίσει τις αναχωρήσεις νοτιότερα, αυξάνοντας τη δυσκολία και τους κινδύνους του ταξιδιού. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της χώρας.

Τα δώδεκα πτώματα ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το ναυάγιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι επέβαιναν συνολικά στο σκάφος.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται ανοικτά του νησιού Τζίνακ, με τις αρχές να αναζητούν τυχόν επιζώντες.

Η θαλάσσια διαδρομή του Ατλαντικού προς τα Κανάρια Νησιά παραμένει μία από τις επικίνδυνες οδούς που ακολουθούν μετανάστες από τη δυτική Αφρική στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη. Πολλοί ταξιδεύουν με υπερφορτωμένα και συχνά ακατάλληλα πλοιάρια, επιχειρώντας ένα ταξίδι που μπορεί να διαρκέσει ημέρες.

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την ενίσχυση των θαλάσσιων ελέγχων από τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία και το Μαρόκο, οι αναχωρήσεις έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα, μεταξύ άλλων προς τη Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου και τη Γουινέα.

Η αλλαγή αυτή μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τη θαλάσσια διαδρομή προς τα Κανάρια Νησιά και, μαζί της, τους κινδύνους για όσους επιχειρούν να τη διασχίσουν.

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