Μιανμάρ: Φόβοι για περισσότερους από 500 νεκρούς σε δύο ναυάγια - Ροχίνγκια οι επιβάτες

Μέχρι στιγμής, τα περιστατικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός θυμάτων ή επιζώντων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, όπως ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μιανμάρ: Φόβοι για περισσότερους από 500 νεκρούς σε δύο ναυάγια - Ροχίνγκια οι επιβάτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο σκάφη που μετέφεραν Ροχίνγκια ανατράπηκαν στον Κόλπο της Βεγγάλης, με αναφορές για περισσότερους από 500 νεκρούς, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση ή απολογισμό θυμάτων.
  • Τα σκάφη αναχώρησαν από τη δυτική πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ στα τέλη Ιουνίου, μεταφέροντας κυρίως μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια.
  • Οι κακές καιρικές συνθήκες λόγω μουσώνων και πλημμυρών καθιστούν τα θαλάσσια ταξίδια ιδιαίτερα επικίνδυνα, παρά την αύξηση των αποπειρών φυγής των Ροχίνγκια.
  • Περίπου 1,2 εκατομμύρια Ροχίνγκια ζουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς στο Μπαγκλαντές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μιανμάρ υπό αυστηρούς περιορισμούς.
  • Ο στρατός της Μιανμάρ συνεχίζει να ωθεί χιλιάδες Ροχίνγκια στην προσφυγιά
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Δύο σκάφη που μετέφεραν ανθρώπους της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια ανατράπηκαν στον Κόλπο της Βεγγάλης στην προσπάθεια τους να διαφύγουν διά θαλάσσης από την Μιανμάρ, με αναφορές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 500 νεκρούς, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, τα δύο σκάφη αναχώρησαν από τη δυτική πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ στα τέλη Ιουνίου, μεταφέροντας περισσότερους από 500 ανθρώπους, κυρίως μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι που είχαν ταξιδέψει από προσφυγικούς καταυλισμούς πέρα από τα σύνορα στο Μπαγκλαντές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το ένα από τα σκάφη, το οποίο πιστεύεται ότι μετέφερε περίπου 250 άτομα, χάθηκε λίγο μετά την αναχώρησή του, χωρίς να υπάρξει έκτοτε επικοινωνία. Ένα δεύτερο σκάφος, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε 280 άτομα, πιστεύεται ότι βυθίστηκε στα ανοικτά της πόλης Αγιεγιαρβάδι στη Μιανμάρ στις 8 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής, τα περιστατικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός θυμάτων ή επιζώντων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

«Παρότι τα περιστατικά και ο αριθμός των θυμάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως, ανησυχούμε βαθύτατα για την πιθανή καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζωών», αναφέρουν οι δύο οργανισμοί.

Οι Ροχίνγκια, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εγκαταλείπουν μαζικά τόσο τη Μιανμάρ όσο και τα προσφυγικά στρατόπεδα του Μπαγκλαντές, όπου κρατούνται σε άθλιες συνθήκες, συνήθως αποφεύγουν να πραγματοποιούν τέτοια θαλάσσια ταξίδια αυτή την εποχή του χρόνου, όταν οι μουσώνες προκαλούν έντονο κυματισμό και καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες τις διελεύσεις στον Κόλπο της Βεγγάλης και στη Θάλασσα της Ανταμάν, αναφέρεται στην ανακοίνωση της UNHCR και του IOM.

Οι δύο οργανισμοί τόνισαν ότι οι καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα ολόκληρη την περιοχή θα κατέστησαν τέτοια ταξίδια ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Ωστόσο, παρά τον αυξημένο κίνδυνο, φαίνεται ότι ολοένα και περισσότεροι Ροχίνγκια επιλέγουν να φύγουν, καθώς η επιδείνωση της σύγκρουσης στη Μιανμάρ, οι περικοπές της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στους προσφυγικούς καταυλισμούς δεν τους αφήνουν πολλές εναλλακτικές.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια Ροχίνγκια εξακολουθούν να ζουν στους καταυλισμούς του Μπανγκλαντές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μιανμάρ, όπου τους έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, χωρίς να έχουν υπηκοότητα.

Οι Ροχίνγκια δεν έχουν κανένα τρόπο να επιστρέψουν με ασφάλεια στη Μιανμάρ, όπου ο στρατός της χώρας – ο οποίος δολοφόνησε χιλιάδες Ροχίνγκια το 2017 γεγονός που αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν χαρακτηρίσει ως γενοκτονία – εξακολουθεί να να ωθεί χιλιάδες ανθρώπους στην προσφυγιά.

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