Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λος Άντζελες – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λος Άντζελες – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βόρειο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες.
  • Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 17:55 τοπική ώρα στη λεωφόρο North Lankershim Boulevard, κοντά σε σταθμό μετρό και υπαίθριο σημείο πώλησης φαγητού.
  • Οι αρχές απέκλεισαν δρόμους και διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του συμβάντος, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια.
  • Η κατάσταση του οδηγού και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό παραμένουν άγνωστες.
  • Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βόρειο Χόλιγουντ, στην περιοχή του Λος Άντζελες, το απόγευμα της Τρίτης (10/11).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:55 τοπική ώρα, στη λεωφόρο North Lankershim Boulevard, κοντά σε σταθμό του μετρό, όπου όχημα παρέσυρε συγκεντρωμένους πολίτες.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον τρεις ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το CBS Los Angeles, το αυτοκίνητο έπεσε σε υπαίθριο σημείο πώλησης φαγητού. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ δρόμοι αποκλείστηκαν για τη διευκόλυνση των ερευνών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο ή κατευθύνθηκε προς τους πεζούς, ούτε έχει γίνει γνωστή η κατάστασή του. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού, χωρίς να έχουν ανακοινώσει εάν πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα ή σκόπιμη ενέργεια.

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