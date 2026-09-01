Η μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου: Οι νέες ισορροπίες στη διαδοχή της περιουσίας

Snapshot Ο νόμος 5303/2026 εκσυγχρονίζει το Κληρονομικό Δίκαιο και εφαρμόζεται σε κληρονομίες από 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μετά, με μεταβατικές ρυθμίσεις.

Η ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομίας διαχωρίζεται πλέον από την προσωπική του περιουσία, εκτός ειδικών περιπτώσεων προσωπικής ευθύνης.

Η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται κατά κανόνα σε χρηματική αξίωση, περιορίζοντας τις εξ αδιαιρέτου συγκυριότητες και διευκολύνοντας τη διαχείριση της περιουσίας.

Εισάγονται οι κληρονομικές συμβάσεις και η σύμβαση παραίτησης από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα για τον προγραμματισμό της περιουσιακής διαδοχής.

Ενισχύεται η προστασία του επιζώντος συζύγου και του μόνιμου συντρόφου, ενώ οι ιδιόγραφες διαθήκες διατηρούνται με αυξημένες εγγυήσεις ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Επί ογδόντα έτη, το Κληρονομικό Δίκαιο παρέμεινε, ως προς τον βασικό του κορμό, ουσιαστικά αμετάβλητο. Παρότι οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα απέδειξαν διαχρονικά τη λειτουργικότητά τους, η εξέλιξη της κοινωνίας, η αυξημένη αξία της ακίνητης περιουσίας, η ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι νέες μορφές οικογενειακής συμβίωσης και η σημαντική αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων οφειλών ανέδειξαν την ανάγκη ενός συνολικού εκσυγχρονισμού του πλαισίου της κληρονομικής διαδοχής.

Η απάντηση του νομοθέτη δόθηκε με τον ν. 5303/2026, ο οποίος αναμορφώνει σε σημαντικό βαθμό το Πέμπτο Βιβλίο του Αστικού Κώδικα και μεταβάλλει βασικούς θεσμούς του Κληρονομικού Δικαίου. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται, κατά κανόνα, στις κληρονομικές σχέσεις προσώπων που αποβιώνουν από τη 16η Σεπτεμβρίου 2026 και εφεξής, με την επιφύλαξη των ειδικότερων μεταβατικών ρυθμίσεων.

Η μεταρρύθμιση δεν εξαντλείται σε τεχνικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Αντιθέτως, μεταβάλλει τη φιλοσοφία της κληρονομικής διαδοχής, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, να περιορίσει τις οικογενειακές συγκρούσεις και να δημιουργήσει αποτελεσματικότερα εργαλεία για τον προγραμματισμό της περιουσιακής διαδοχής. Στον πυρήνα της βρίσκονται η νέα αντιμετώπιση της ευθύνης του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομίας, η αναμόρφωση της νόμιμης μοίρας, η εισαγωγή των κληρονομικών συμβάσεων, οι αλλαγές στην εξ αδιαθέτου διαδοχή, η προστασία του μόνιμου συντρόφου και οι νέες εγγυήσεις για τις ιδιόγραφες διαθήκες.

Η ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομίας

Η σημαντικότερη μεταβολή του νέου Κληρονομικού Δικαίου αφορά, αναμφίβολα, την ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας. Πρόκειται για αλλαγή που ανατρέπει τη λογική η οποία ίσχυε επί δεκαετίες και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα προσεγγίζουν πλέον την αποδοχή ή την αποποίηση μιας κληρονομίας.

Στο προϊσχύον καθεστώς, ο κληρονόμος που δεν προέβαινε εμπρόθεσμα σε αποποίηση ή σε αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής καθίστατο απλός κληρονόμος και ευθυνόταν απεριόριστα, ακόμη και με την προσωπική του περιουσία, για όλα τα χρέη της κληρονομίας. Η προστασία του αποτελούσε εξαίρεση και προϋπέθετε την έγκαιρη άσκηση συγκεκριμένου δικαιώματος. Στην πράξη, η άγνοια του νόμου ή η άγνοια της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του θανόντος μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τον κληρονόμο.

Ο νέος νόμος αντιστρέφει τη λογική αυτή. Με τις νέες αλλαγές, ο διαχωρισμός της κληρονομιαίας περιουσίας από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου καθίσταται πλέον ο κανόνας. Ο κληρονόμος δεν ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας, εκτός εάν ο ίδιος επιλέξει να δηλώσει ότι θα τη διαχειρίζεται και θα τη διαθέτει ελεύθερα ή εάν συντρέξουν οι ειδικές περιπτώσεις προσωπικής ευθύνης που προβλέπει ο νόμος.

Η μεταβολή αυτή δεν σημαίνει ότι οι οφειλές του κληρονομουμένου παύουν να υφίστανται ούτε ότι οι πιστωτές αποστερούνται των δικαιωμάτων τους. Οι απαιτήσεις εξακολουθούν να βαρύνουν την κληρονομία και να ικανοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εισάγει το νέο πλαίσιο. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι η προσωπική περιουσία του κληρονόμου παύει να αποτελεί το σημείο αφετηρίας της ευθύνης του.

Παράλληλα, η προστασία αυτή δεν είναι απόλυτη. Η προσωπική ευθύνη του κληρονόμου επανέρχεται στις περιπτώσεις που ο ίδιος επιλέγει την ελεύθερη διαχείριση της κληρονομίας, όταν διαθέτει κληρονομιαία περιουσία κατά παράβαση των περιορισμών του νόμου, όταν ικανοποιεί κληροδοσίες πριν εξοφλήσει τους δανειστές της κληρονομίας ή όταν, με υπαίτια συμπεριφορά του, προκαλεί μείωση της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας. Οι εξαιρέσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η προστασία του κληρονόμου συνδέεται άμεσα με την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση της κληρονομίας.

Η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

Η μεταρρύθμιση δεν περιορίζεται στην αναδιαμόρφωση της ευθύνης του κληρονόμου. Εξίσου σημαντική είναι η αναβάθμιση του θεσμού της δικαστικής εκκαθάρισης, ο οποίος από μία διαδικασία περιορισμένης πρακτικής εφαρμογής μετατρέπεται σε βασικό μηχανισμό διαχείρισης των κληρονομιών με οικονομικές υποχρεώσεις.

Η δικαστική εκκαθάριση μπορεί πλέον να ζητηθεί όχι μόνο από τον κληρονόμο αλλά και από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όπως ο δανειστής της κληρονομίας ή ακόμη και ο δανειστής του ίδιου του κληρονόμου. Από τη δημοσίευση της απόφασης που διατάσσει την εκκαθάριση, η κληρονομιαία περιουσία διαχωρίζεται αυτοδικαίως από την ατομική περιουσία του κληρονόμου, ενώ τίθενται σαφείς περιορισμοί ως προς τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων.

Κεντρικό πρόσωπο της διαδικασίας αποτελεί πλέον ο εκκαθαριστής, ο οποίος ορίζεται από το δικαστήριο μεταξύ δικηγόρων που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο και δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ο κληρονόμος. Ο εκκαθαριστής αναλαμβάνει τη διοίκηση της κληρονομιαίας περιουσίας, καλεί τους δανειστές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, συντάσσει απογραφή και, εφόσον η περιουσία δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίησή τους, καταρτίζει πίνακα κατάταξης, κατά του οποίου παρέχεται δικαστική προστασία μέσω ανακοπής.

Η ενίσχυση του θεσμού της δικαστικής εκκαθάρισης συμπληρώνει τη νέα φιλοσοφία του νόμου. Η προστασία του κληρονόμου από την προσωπική ευθύνη συνδυάζεται πλέον με μία οργανωμένη διαδικασία εκκαθάρισης της κληρονομίας, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματική ικανοποίηση των δανειστών και στη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας.

Η νόμιμη μοίρα: Από την αναγκαστική συγκυριότητα στη χρηματική αξίωση

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών του νέου Κληρονομικού Δικαίου συγκαταλέγεται η αναμόρφωση του θεσμού της νόμιμης μοίρας, ενός θεσμού που διαχρονικά επιδίωκε να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο περιουσιακό δικαίωμα υπέρ των στενότερων συγγενών του κληρονομουμένου, ακόμη και όταν αυτοί είχαν αποκλειστεί από τη διαθήκη.

Στο προϊσχύον καθεστώς, οι νόμιμοι μεριδούχοι –οι κατιόντες, οι γονείς και ο επιζών σύζυγος– αποκτούσαν κληρονομική ιδιότητα κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας τους. Η λύση αυτή, αν και εξυπηρετούσε τον προστατευτικό σκοπό του θεσμού, δημιουργούσε συχνά σοβαρές δυσχέρειες στην πράξη. Ιδίως όταν η κληρονομία περιλάμβανε ακίνητα ή οικογενειακές επιχειρήσεις, η αναγκαστική συμμετοχή περισσότερων προσώπων στην ίδια κληρονομική σχέση οδηγούσε στη δημιουργία εξ αδιαιρέτου συγκυριοτήτων, οι οποίες δυσχέραιναν τη διοίκηση, την εκμετάλλευση ή ακόμη και τη διάθεση της περιουσίας. Δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες μία κατοικία, μία τουριστική επιχείρηση ή μία αγροτική εκμετάλλευση παρέμενε επί σειρά ετών αναξιοποίητη, επειδή οι συγκύριοι αδυνατούσαν να συμφωνήσουν ως προς τη διαχείρισή της.

Ο ν. 5303/2026 επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη δυσλειτουργία αυτή, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τη νομική φύση της νόμιμης μοίρας. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 1820 ΑΚ, η νόμιμη μοίρα αποτελεί πλέον, κατά κανόνα, χρηματική αξίωση κατά του κληρονόμου και αντιστοιχεί στο ήμισυ της αξίας της εξ αδιαθέτου μερίδας του νόμιμου μεριδούχου. Με τον τρόπο αυτό, ο μεριδούχος δεν καθίσταται πλέον αναγκαστικά συγκληρονόμος, αλλά αποκτά αξίωση οικονομικού περιεχομένου, η οποία γεννάται με τον θάνατο του κληρονομουμένου, είναι μεταβιβαστή και κληρονομητή και μπορεί ακόμη και να αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης.

Η επιλογή αυτή αποσκοπεί κυρίως στη διατήρηση της ενότητας της κληρονομιαίας περιουσίας και στον περιορισμό του κατακερματισμού των ακινήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η αιτιολογική βάση της μεταρρύθμισης συνδέει τη νέα ρύθμιση με την ανάγκη αντιμετώπισης της πολυδιάσπασης της ακίνητης περιουσίας, η οποία αποτελούσε διαχρονικό εμπόδιο στην αξιοποίησή της.

Ωστόσο, η μετατροπή της νόμιμης μοίρας σε χρηματική αξίωση δεν είναι απόλυτη. Ο νομοθέτης διατηρεί τη δυνατότητα του δικαστηρίου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να διατάξει αυτούσια απόδοση ποσοστού ή συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου αντί της χρηματικής ικανοποίησης. Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί ως δικλείδα ευελιξίας, επιτρέποντας στο δικαστήριο να προσαρμόζει την προστασία του μεριδούχου στις ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό, είναι ακριβέστερο να γίνεται λόγος για μετατροπή της νόμιμης μοίρας κατά κανόνα σε χρηματική αξίωση και όχι για πλήρη κατάργηση της δυνατότητας εμπράγματης ικανοποίησης.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της νόμιμης μοίρας. Ο χρόνος αναγωγής των δωρεών που λαμβάνονται υπόψη περιορίζεται από δέκα σε πέντε έτη πριν από τον θάνατο, ενώ στη βάση υπολογισμού εντάσσονται πλέον ρητά και οι γονικές παροχές. Παράλληλα, ο θεσμός της «μέμψης άστοργης δωρεάς» αντικαθίσταται από αξίωση κατά του λήπτη της δωρεάς για την κάλυψη του ελλείμματος της νόμιμης μοίρας, χωρίς να ανατρέπεται αυτομάτως η δωρεά που έχει πραγματοποιηθεί. Οι ρυθμίσεις αυτές επιδιώκουν να ενισχύσουν την ασφάλεια των συναλλαγών και να περιορίσουν τις ανατροπές που μπορούσαν να επέλθουν μετά τον θάνατο του διαθέτη.

Η στέρηση της νόμιμης μοίρας: Εκσυγχρονισμός της πρώην αποκλήρωσης

Μία ακόμη ουσιαστική μεταβολή αφορά τον θεσμό που ήταν γνωστός ως «αποκλήρωση». Ο νέος νόμος υιοθετεί πλέον τον όρο «στέρηση της νόμιμης μοίρας», ο οποίος αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το πραγματικό αντικείμενο της ρύθμισης. Η μεταβολή αυτή δεν είναι μόνο ορολογική. Αντανακλά τη νέα αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο νόμιμος μεριδούχος δεν στερείται πλέον κατ' ανάγκη κληρονομικής ιδιότητας, αλλά της χρηματικής αξίωσης που απορρέει από τη νόμιμη μοίρα.

Παράλληλα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη στέρηση της νόμιμης μοίρας ενοποιούνται και εκσυγχρονίζονται. Ο νομοθέτης εγκαταλείπει τη διάκριση διαφορετικών λόγων ανά κατηγορία συγγενών και καθιερώνει ένα ενιαίο πλαίσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται η επιβουλή της ζωής του διαθέτη, η τέλεση κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος εις βάρος του ή μελών της οικογένειάς του, η ενδοοικογενειακή βία, καθώς και η βαριά αχαριστία, στην οποία περιλαμβάνεται και η κακόβουλη αποφυγή της υποχρέωσης διατροφής. Ειδικά για τον επιζώντα σύζυγο, διατηρείται ως ιδιαίτερος λόγος η ύπαρξη βάσιμου λόγου διαζυγίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός εξακολουθεί να υφίσταται και κατά τον χρόνο του θανάτου του διαθέτη.

Οι κληρονομικές συμβάσεις: Ένας νέος θεσμός στον προγραμματισμό της διαδοχής

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του ν. 5303/2026 είναι η εισαγωγή των κληρονομικών συμβάσεων, ενός θεσμού που έως σήμερα δεν ήταν αποδεκτός από το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο. Η μεταρρύθμιση εγκαταλείπει την απόλυτη απαγόρευση των συμβάσεων για μελλοντική κληρονομία και αναγνωρίζει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών που αφορούν την περιουσιακή διαδοχή μετά τον θάνατο του διαθέτη.

Οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν στον διαθέτη και στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να οργανώνουν εγκαίρως τη διαδοχή της περιουσίας, περιορίζοντας την αβεβαιότητα που χαρακτήριζε το προηγούμενο καθεστώς. Οι κληρονομικές συμβάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο και παράγουν δεσμευτικά αποτελέσματα, χωρίς να μπορούν, κατ' αρχήν, να ανακληθούν μονομερώς. Η λύση ή τροποποίησή τους είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή με συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών.

Η πρακτική σημασία του νέου θεσμού αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, τουριστικές μονάδες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γενικότερα για περιουσίες των οποίων η αξία εξαρτάται από τη διατήρηση της ενότητάς τους. Μέσω των κληρονομικών συμβάσεων παρέχεται πλέον η δυνατότητα προγραμματισμού της διαδοχής με τρόπο που μειώνει τον κίνδυνο μεταγενέστερων αντιδικιών και διασφαλίζει τη συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο νέος νόμος εισάγει για πρώτη φορά και τη σύμβαση παραίτησης από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα. Με τη σύμβαση αυτή, ένα πρόσωπο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, να παραιτηθεί εκ των προτέρων από δικαιώματα που θα αποκτούσε στο μέλλον λόγω κληρονομικής διαδοχής. Η δυνατότητα αυτή παρέχει σημαντική ευελιξία στον οικογενειακό και περιουσιακό σχεδιασμό, ιδίως όταν επιδιώκεται η διατήρηση της συνοχής μιας οικογενειακής επιχείρησης ή η αποφυγή μελλοντικών συγκρούσεων μεταξύ των διαδόχων.

Η εισαγωγή των δύο αυτών θεσμών αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη έκφραση της νέας φιλοσοφίας του Κληρονομικού Δικαίου. Ο νομοθέτης μετατοπίζει το επίκεντρο από την εκ των υστέρων επίλυση των διαφορών στον έγκαιρο σχεδιασμό της περιουσιακής διαδοχής, παρέχοντας στους πολίτες περισσότερα εργαλεία για την οργάνωση των οικογενειακών και περιουσιακών τους σχέσεων.

Η ενίσχυση της προστασίας του επιζώντος συζύγου

Σημαντικές μεταβολές επέρχονται και στην εξ αδιαθέτου διαδοχή, με στόχο την ουσιαστικότερη προστασία του επιζώντος συζύγου. Η μεταρρύθμιση λαμβάνει υπόψη ότι η οικογενειακή κατοικία και τα βασικά στοιχεία της κοινής οικογενειακής ζωής χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας μετά τον θάνατο του ενός συζύγου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται ότι ο επιζών σύζυγος διατηρεί, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα χρήσης της οικογενειακής στέγης και των κινητών πραγμάτων που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού για χρονικό διάστημα ενός έτους από τον θάνατο του κληρονομουμένου. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής επικαρπίας επί της κληρονομικής μερίδας, σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις, ενισχύοντας έτσι την οικονομική προστασία του επιζώντος συζύγου.

Οι νέες ρυθμίσεις επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι ο θάνατος του ενός συζύγου δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως και την απώλεια της κατοικίας ή της δυνατότητας αξιοπρεπούς διαβίωσης του επιζώντος, ιδίως κατά το πρώτο κρίσιμο χρονικό διάστημα μετά την επαγωγή της κληρονομίας.

Η προστασία του μόνιμου συντρόφου

Η μεταρρύθμιση λαμβάνει υπόψη και τις σύγχρονες μορφές οικογενειακής συμβίωσης, εισάγοντας για πρώτη φορά ειδικές ρυθμίσεις υπέρ του μόνιμου συντρόφου του θανόντος.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ο μόνιμος σύντροφος αποκτά δικαίωμα προσωρινής χρήσης της κοινής κατοικίας και των κινητών που τη συνοδεύουν, ακόμη και όταν δεν έχει συναφθεί γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης. Η προστασία αυτή δεν θεμελιώνει γενικό κληρονομικό δικαίωμα αντίστοιχο εκείνου του συζύγου, αναγνωρίζει όμως την ανάγκη προστασίας πραγματικών σχέσεων συμβίωσης που έχουν αποκτήσει σταθερότητα και διάρκεια.

Η επιλογή αυτή αντανακλά την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και την ανάγκη προσαρμογής του Κληρονομικού Δικαίου στις νέες μορφές οικογενειακής οργάνωσης, χωρίς να αναιρεί τον ιδιαίτερο ρόλο που εξακολουθεί να αποδίδει ο νομοθέτης στον θεσμό του γάμου.

Οι ιδιόγραφες διαθήκες: Διατηρούνται, αλλά ενισχύονται οι εγγυήσεις ασφάλειας

Οι ιδιόγραφες διαθήκες αποτέλεσαν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν περισσότερο τη δημόσια συζήτηση κατά την παρουσίαση της μεταρρύθμισης. Η εντύπωση ότι καταργούνται δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του νέου νόμου. Αντιθέτως, η ιδιόγραφη διαθήκη εξακολουθεί να αποτελεί απολύτως έγκυρο τρόπο διάθεσης της περιουσίας, διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά που τη διέκριναν μέχρι σήμερα.

Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται όχι στην κατάργηση του θεσμού, αλλά στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Η δικαστηριακή πρακτική έχει αναδείξει διαχρονικά σημαντικό αριθμό διαφορών που σχετίζονταν με τη γνησιότητα ιδιόγραφων διαθηκών, την ύπαρξη περισσότερων διαθηκών του ίδιου προσώπου, την απώλειά τους ή την εμφάνισή τους μετά τον θάνατο του διαθέτη. Οι υποθέσεις αυτές συχνά οδηγούσαν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά η οριστική τακτοποίηση της κληρονομίας.

Οι νέες διατάξεις επιχειρούν να περιορίσουν τα προβλήματα αυτά μέσω της ενίσχυσης των μηχανισμών καταχώρισης, δημοσίευσης και αναζήτησης των διαθηκών, καθώς και μέσω της αναμόρφωσης ορισμένων τυπικών προϋποθέσεων που είχαν αποδειχθεί δυσανάλογα αυστηρές κατά την εφαρμογή τους. Σκοπός του νομοθέτη είναι να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η αυθεντική τελευταία βούληση του διαθέτη, χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες ακυρότητες εξαιτίας τυπικών ελλείψεων.

Παράλληλα, αναμορφώνεται και το καθεστώς της έκτακτης διαθήκης. Οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες διατάξεις ενοποιούνται σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, επιδιώκοντας μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολότερη εφαρμογή των σχετικών κανόνων στις εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ο συγκεκριμένος θεσμός.

Οι μεταβατικές διατάξεις και η σημασία τους

Παρά τη μεγάλη έκταση της μεταρρύθμισης, δεν εφαρμόζονται όλες οι νέες ρυθμίσεις σε κάθε κληρονομική υπόθεση. Ο ν. 5303/2026 περιλαμβάνει ειδικές μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων και τη χρονική έναρξη ισχύος τους.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία. Η εφαρμογή των νέων διατάξεων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον χρόνο κατά τον οποίο εξετάζεται μία κληρονομική υπόθεση, αλλά πρωτίστως από τον χρόνο επαγωγής της κληρονομίας και από τις ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις που συνοδεύουν τον νόμο. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι ορθό να θεωρείται ότι κάθε εκκρεμής κληρονομική υπόθεση υπάγεται αυτομάτως στο νέο καθεστώς.

Η ορθή εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις όπου έχουν ήδη συνταχθεί διαθήκες, έχουν πραγματοποιηθεί δωρεές ή γονικές παροχές ή έχουν ανακύψει ζητήματα νόμιμης μοίρας πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Η εξέταση κάθε υπόθεσης απαιτεί εξατομικευμένη αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί ποιο νομοθετικό καθεστώς είναι εφαρμοστέο.

Η πρόκληση της εφαρμογής

Κάθε εκτεταμένη μεταρρύθμιση δημιουργεί αναπόφευκτα νέα ερμηνευτικά ζητήματα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με το νέο Κληρονομικό Δίκαιο. Η εφαρμογή των νέων διατάξεων θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από τη θεωρία και τη νομολογία, ιδίως ως προς τη λειτουργία των κληρονομικών συμβάσεων, τον τρόπο υπολογισμού και ικανοποίησης της νόμιμης μοίρας, την εφαρμογή του νέου καθεστώτος ευθύνης του κληρονόμου και τη λειτουργία της δικαστικής εκκαθάρισης.

Η πρακτική εφαρμογή του νόμου θα αναδείξει επίσης τον βαθμό στον οποίο οι νέοι θεσμοί επιτυγχάνουν τον βασικό τους σκοπό, δηλαδή τον περιορισμό των οικογενειακών συγκρούσεων και τη δημιουργία μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου κατά τη μεταβίβαση της περιουσίας.

Η μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Η επιτυχία της δεν θα κριθεί μόνο από το περιεχόμενο των νέων διατάξεων, αλλά κυρίως από την ορθή εφαρμογή τους στην πράξη και από τη συμβολή της νομολογίας στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και προβλέψιμου ερμηνευτικού πλαισίου. Εφόσον οι νέοι θεσμοί λειτουργήσουν σύμφωνα με τον σκοπό του νομοθέτη, το νέο Κληρονομικό Δίκαιο έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τις κληρονομικές αντιδικίες, να ενισχύσει την ασφάλεια των συναλλαγών και να διαμορφώσει ένα περισσότερο σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα περιουσιακής διαδοχής, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης