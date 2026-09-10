«Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη» - Ο Σωκράτης Μάλαμας αποχαιρετά τον τραγουδιστή

Snapshot Ο Σωκράτης Μάλαμας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το τραγούδι «Τσιγάρο ατέλειωτο».

Ο Μάλαμας δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από συναυλία του με το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη.

Το βίντεο είναι ασπρόμαυρο και συνοδεύεται από τη φράση «Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη».

Η κίνηση αυτή εκφράζει τα συλλυπητήρια και τη θλίψη του Μάλαμα για τον θάνατο του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με φίλους και συνεργάτες να τον αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο.

Ανάμεσά τους και ο Σωκράτης Μάλαμας, ο οποίος επέλεξε ένα τραγούδι για να εκφράσει το δικό του αντίο.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από συναυλία του, στο οποίο ερμηνεύει το «Τσιγάρο ατέλειωτο», ενώ πάνω στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο έγραψε «Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την απώλειά του.

Με αυτό τον τρόπο, προστέθηκε στη μεγάλη λίστα των καλλιτεχνών που αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την είδηση του θανάτου του.