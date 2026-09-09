Θάνατος Μαζωνάκη: Κανένα παράνομο ιατρείο, λέει ο δικηγόρος του γιατρού

Snapshot Ο δικηγόρος του γιατρού δήλωσε ότι δεν ασκήθηκε δίωξη και το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα με δηλωμένα μηχανήματα.

Ο γιατρός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνά αν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις.

Η κλινική όπου νοσηλευόταν ο Μαζωνάκης είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί σοβαρές ιατρικές επεμβάσεις όπως πλασμαφαίρεση.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την κλινική Stem Cell, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ιατροδικαστική έρευνα θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και τυχόν ευθύνες, ενώ ο υπουργός προέτρεψε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί με πληροφορίες στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Ο δικηγόρος του γιατρού στον οποίο ανήκει το ιδιωτικό ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή σήμερα το μεσημέρι ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε ότι δεν ασκήθηκε καμία δίωξη σε βάρος του. Ο δικηγόρος του γιατρού, Νίκος Αγαπηνός τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα παράνομο ιατρείο και τα μηχανήματα είναι δηλωμένα.

Νωρίτερα ο γιατρός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις τελευταίες στιγμές του αγαπημένου τραγουδιστή, προκειμένου να απαντηθούν κρίσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην έρευνα των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.

Στην έρευνα συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, όσο βρισκόταν στην κλινική.

Γεωργιάδης: Απλή άδεια παθολογικού ιατρείου είχε η κλινική που «έσβησε» ο Μαζωνάκης

Απλή άδεια παθολογικού ιατρείου είχε η κλινική που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς τη δυνατότητα να προβαίνει σε τόσο σοβαρές επεμβάσεις. Αυτό σχολίασε σε τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Τετάρτης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή σήμερα το απόγευμα που βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο.

Ο υπουργός, εκφράζοντας αρχικά τα συλληπητήριά του στους οικείους του καλλιτέχνη, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο BlueSky, τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο πρόεδρος, Γιώργος Πατούλης, έχουν ενημερωθεί ήδη και θα προβούν στους απαραίτητους ελέγχους και διαδικασίες για την κλινική Stem Cell, στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί για πλασμαφαίρεση. Επιπλέον, υπογράμμισε, οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ό,τι βλέπουν και διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην τα πιστεύουν έυκολα, καθώς η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες.

Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε

Νωρίτερα, σε αναρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έθεσε πλήθος ζητημάτων σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας της «υποτιθέμενης κλινικής» The Stem Cell Clinic στην οποία βρισκόταν ο καλλιτέχνης πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ιατρός του ιδιωτικού ιατρείου βρίσκεται αυτή στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής και δίνει εξηγήσεις.

Όπως τόνισε ο υπουργός: «Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης «υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

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