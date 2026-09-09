Γιώργος Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατό του – Τι ψάχνουν οι αρχές

Οι αρχές μιλούν με γιατρούς του νοσοκομείου αλλά και τους διασώστες προκειμένου να απαντήσουν σε τέσσερα ερωτήματα

Κατερίνα Ρίστα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατό του – Τι ψάχνουν οι αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο «Ελπίς» από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.
  • Οι αρχές εξετάζουν την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή πριν και κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.
  • Γίνεται έρευνα για το αν υπήρξε ενημέρωση προς τους διασώστες και αν υπάρχουν ανεξερεύνητες πτυχές της υγείας του.
  • Τα στοιχεία που συλλέγονται θα παραδοθούν στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί η πιθανή έναρξη δικογραφίας και περαιτέρω έρευνα.
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Τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχειρούν να απαντήσουν οι αρχές. Ο τραγουδιστής διακομίσθηκε στις 16:45 στο νοσοκομείο «Ελπίς» από το ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έτσι οι αρχές μιλούν με γιατρούς του νοσοκομείου αλλά και τους διασώστες που περιέθαλψαν τον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να απαντήσουν τα εξής ερωτήματα:

  • Σε τι κατάσταση ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφυγε από το ιδιωτικό ιατρείο;
  • Τι διαπίστωσαν οι γιατροί του Ελπίς όταν τον παρέλαβαν;
  • Τι ενημέρωση είχαν οι διασώστες που τον παρέλαβαν από το ιδιωτικό ιατρείο;
  • Υπάρχει κάτι στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή που δεν έχει αναφερθεί ακόμη;

Για τα στοιχεία που συγκεντρώνει η αστυνομία θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα σχηματιστεί δικογραφία για τον θάνατο του τραγουδιστή και αν θα προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο η έρευνα, δηλαδή θα αρχίσουν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Τις επόμενες ώρες η ιατροδικαστική

Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, αναμένεται το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του και την κατάσταση που βρισκόταν η υγεία του.

Γιώργος Μαζωνάκης

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Στις 16:45 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου για τον θάνατό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

«Ήταν σε άσχημη κατάσταση»Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι «δυστυχώς, πριν από 1 ώρα διεκομίσθη στο “Ελπίς” ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, μάλλον καρδιακή ανακοπή. Με το ΕΚΑΒ, έκαναν προσπάθειες αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν», μιλώντας στο MEGA.

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